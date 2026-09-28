Legendy z něj udělaly mnicha na trůně, poddajného bázlivce, protože platil Sasku za mír. Skutečný Václav ale vlastníma rukama porazil soka a tvrdě zakročil proti matce i panovačnému bratrovi. Kníže Václav zůstává skoro 1100 let od boleslavské vraždy tajemnější než dřív.
Něco ale víme skoro přesně: jak vypadal. Nová zkoumání jeho ostatků potvrzují starší výzkumy Matiegky a Vlčka. Digitální rekonstrukce také vykazuje velkou shodu s hlavou Parléřovy sochy ze 14. století. Umístění kořene nosu, očí, čela a brady ukazuje, že Parléř zřejmě gotického Václava modeloval podle jeho skutečné lebky. Nový počítačový model to potvrzuje, shodná je i ustupující dolní čelist a horní zuby rozestupující se v charakteristickém vějířku.
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Na lebce českého patrona zůstaly světlé vlasy. Matiegka z toho v roce 1911 vyčetl „nordický typ“ a není důvod s ním nesouhlasit. Modré oči, silné zuby, vyhojená rána na čele. Václav byl válečník s dobře vyvinutým svalstvem vysoký asi 175 centimetrů, tedy deset procent nad tehdejším průměrem. Žil si dobře, jedl ryby, zvěř, husté sladké kaše a pil medovinu.
Osudný střet s bratrem
Rodina se ale příliš nepovedla, v dobovém kontextu to však nebylo nic neobvyklého. O otce Václav přišel jako chlapec v bojích s Maďary. Spor o vliv na něj mezi babičkou Ludmilou a matkou Dragou (Drahomírou) skončil vraždou babičky. I když Drahomíra nebyla čarodějnice z legendy, přinesla s sebou do Prahy severskou tvrdost. Když Václav dorostl, matku vyhnal. Jeho moc měla být svrchovaná za každou cenu.
Osudným se knížeti stal střet s mladším bratrem Boleslavem, který nesouhlasil s Václavovou politikou spolupráce s nastupující saskou velmocí. Opomíjenou zajímavostí je, že jména bratří mají zhruba stejný význam, totiž „slavnější.“ Těžko říct, jestli Boleslav plánoval bratra zabít už když ho zval na křtiny svého mladšího synka. Možné je, že Václavova pozice byla oslabená faktem, že nejspíše neměl legitimního následníka, zato Boleslav měl synky už dva. To v desátém století platilo hodně.
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Každopádně ráno po hodokvasu došlo mezi bratry k hádce, Boleslav tasil meč. Václav byl silnější a odzbrojil ho. Když Boleslavova družina viděla svého pána bezbranného a nad ním Václava se zbraní, vrhla se na pomoc. Dveře kostela, kde Václav hledal spásu, zůstaly zavřené. Boleslav neměl na výběr – Kristián píše, že vrahové jeli do Prahy a „všechny jeho přátele rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hloubi řeky Vltavy potopili.“
Komu patří země
Václavův obraz domaloval Karel IV. Svatováclavská koruna je klenot, který má živý král jen půjčený. Země patří knížeti na nebesích. Velký panovník, syn etnického Francouze z Lucemburku a německy mluvící princezny z Prahy, udělal z Václava věčného garanta české vlády své i svých potomků. Václavova stavba „zemí Koruny české“ byla tak pevná, že přežila až do konce habsburské vlády. Její podstatou je vědomí, že zemi spravujeme pro budoucí generace, a to dočasně.
Dnešní politici se rádi ukazují na svatováclavských poutích. Zapomínají – anebo nevědí, že koruna nese Václavovo jméno proto, aby žádný živý vladař nemohl říct, že země je jeho. Už ale nepatří ani muži s předkusem a světlými vlasy, kterého bratr nechal dorazit u dveří a jeho lidi hodit do Vltavy. Komu tedy patří?