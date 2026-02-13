Budou se vydávat souloženky? aneb Jak zabránit neuváženým vztahům mezi dospělými lidmi

Je ale pravděpodobné, že oslavujeme toho nejpopulárnějšího – křesťanského kněze, který žil v Římě za vlády císaře Claudia II. Claudius usoudil, že svobodní muži jsou lepší bojovníci, a tak zakázal sňatky. Ale Valentýn dál oddával mladé páry. Pomáhal tak opravdové lásce (nebo možná snaze mladých mužů uniknout službě v armádě). Byl za to odsouzen k smrti a podle legendy poslal dceři svého žalářníka, do které se zamiloval, v den své popravy dopis podepsaný „Tvůj Valentýn“.
Den svatého Valentýna, 14. únor, byl později přeceděn přes Ameriku a kapitalisticky zprzněn tak, že se proměnil v závody o rezervaci v restauraci a soupeření o to, která dívka dostala od amanta nejhezčí kytici nebo nejdražší šperk. Přesto zůstává dnem lásky, který většinu z nás přinutí na lásku aspoň pomyslet a připomenout svým nejdražším, jak moc je máme rádi.
Anebo, jak se to stalo jedné známé, přemýšlet o lásce tak usilovně, že opustíme vztah, ze kterého se láska vytratila, a vydáme se hledat nový a lepší.
|
Kompartmentalizujete? Toužíte-li po mnohoženství, vězte, že není zadarmo
Nevím, jestli považovat za náhodu, že se zrovna pár dní před letošním Valentýnem v mé bublině na sockách začalo diskutovat o tom, jak to zařídit, aby starší a světaznalejší jedinci nemohli zneužívat ty mladé a nezkušené. Jeden známý usoudil, že zabránit zvědavým mladým lidem v sexu by nebylo snadné, a tak navrhl mládeži souložení povolit, ale jen za předpokladu, že mezi partnery není víc než rok věkového rozdílu. Neuváženým vztahům lidí nad 18 by ten muž rád zabránil zákonem zakazujícím všem lidem pod 25, aby si něco začínali s partnery nad 35.
Jaké tresty tento dobrý muž hodlá zavést za souložení s nepovoleným partnerem, to už jsem se nedočetla. Kdosi jiný se totiž jeho návrhu chytil a poněkud ho rozšířil. Ještě lepší by bylo, kdyby byly povoleny pouze vztahy lidí, kteří mají srovnatelné IQ a srovnatelný příjem, napsal. To by zajistilo, aby úplně pitomá dívka nemohla podlehnout inteligentním kecům vysokoškolsky vzdělaného svůdníka. A taky, aby si chudý student nemusel – vlastně nemohl – najít bohatou byznysmenku, která by ho živila.
K věku, IQ a financím můžete přidat ještě státní příslušnost či imigrační status a máte směrnice, jaké by vám mohla závidět i indická dohazovačka.
|
Milostné chaty coby důkaz. Povedou vztahy s umělými inteligencemi k nové vlně rozvodů?
Jak by se na to asi tvářil svatý Valentýn? Říkám si, že dnes, kdy se lidi do manželství tolik nehrnou a kohabitace je v mnoha zemích legální a běžná, by mohl falšovat souloženky. Ty doklady, které byste si museli opatřit, kdyby sexuální zákony, jaké mí známí navrhují, vstoupily v platnost. Svatý Valentýn je přece světec lásky a ta si, jak historie nejméně milionkrát ukázala, nedá poroučet.