Jsme tak svědky jednoho z největších skandálů v moderní historii švédského sociálního systému: stát obětoval starší ženy na oltář multikulturalismu a strachu z obvinění z rasismu. Děje se to opakovaně, předvídatelně a s plným institucionálním vědomím, zatímco odpovědné orgány tříští odpovědnost a odmítají zasáhnout na celostátní úrovni.
A reakce odpovědných míst? Obce se skrývají za administrativní postupy. Poskytovatelé péče se odvolávají na nedostatek personálu. Stát se schovává za komunální samosprávu. Výsledek je vždy stejný: staré, bezmocné ženy jsou ponižovány, okrádány a znásilňovány – zatímco systém zůstává nedotčen a dál absorbuje masivní příliv cizích mužů zcela nevhodných pro intimní pečovatelskou práci.
Kdyby byly děti vystaveny zneužívání v takovém rozsahu v rámci veřejně financovaných institucí, země by se zastavila. Když jsou však znásilňovány starší ženy, reakcí je ticho.