Švédsko obětovalo starší ženy na oltář multikulturalismu a strachu z obvinění z rasismu

Premium

Fotogalerie 7

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Názor   9:00
V jedenáctimilionovém Švédsku už třetinu obyvatel tvoří lidé cizího původu. A právě imigrantů se nejvíce týká poslední groomingový skandál v zemi: starší ženy jsou napadány a znásilňovány v rámci veřejně financované péče o seniory.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jsme tak svědky jednoho z největších skandálů v moderní historii švédského sociálního systému: stát obětoval starší ženy na oltář multikulturalismu a strachu z obvinění z rasismu. Děje se to opakovaně, předvídatelně a s plným institucionálním vědomím, zatímco odpovědné orgány tříští odpovědnost a odmítají zasáhnout na celostátní úrovni.

A reakce odpovědných míst? Obce se skrývají za administrativní postupy. Poskytovatelé péče se odvolávají na nedostatek personálu. Stát se schovává za komunální samosprávu. Výsledek je vždy stejný: staré, bezmocné ženy jsou ponižovány, okrádány a znásilňovány – zatímco systém zůstává nedotčen a dál absorbuje masivní příliv cizích mužů zcela nevhodných pro intimní pečovatelskou práci.

Kdyby byly děti vystaveny zneužívání v takovém rozsahu v rámci veřejně financovaných institucí, země by se zastavila. Když jsou však znásilňovány starší ženy, reakcí je ticho.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.