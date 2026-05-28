Toto přejímání přitom podléhá v zásadě jedinému kritériu: že jeho výsledek slouží k hladké komunikaci čili dorozumívání. Vše ostatní – estetika jazyka, jeho „správnost“, v současné době i „politická korektnost“ a cokoliv si kdo ještě vymyslí, je nadstavbové. Pokud není přejímka pro posluchače (či čtenáře) srozumitelná, je fakt, že splňuje jakákoliv další kritéria či podmínky, komunikačně naprosto bezcenný.
To ostatně platí pro jazyk jako takový (právě proto jsem v nadpisu uvedl volnou variaci na řádek z básně Žvahlav z knížky Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala v překladu Jaroslava Císaře: verše i celá báseň mají rytmus, rým i skvělou libozvučnost, leč i když to tak skoro vypadá, čeština to není, neboť tomu není rozumět...).
Zřejmým prvním krokem ke srozumitelnosti při přejímání musí být přizpůsobení přejímaného výrazu tak, aby se v cílovém jazyce dal bez problémů vyslovit – zcela zřejmé je to v případě hlásek či jiných aspektů zvukové podoby, které v přejímajícím jazyce neexistují: ty je potřeba buď nahradit hláskami co nejpodobnějšími, nebo je vůbec potlačit.
V případě češtiny je to – zdánlivě paradoxně – nejsnadnější u jazyků, jež používají zásadně odlišný systém grafického zápisu: zde se ani teoreticky nenaskýtá jiná možnost než přepis originální hláskové podoby. Jediný problém, který tak může vzniknout, je konkurence různých druhů přepisu. Jako dobré příklady zde poslouží samozřejmě čínština a japonština, které místo písmenné abecedy užívají ideogramy („znaky“).
Například japonské 津波 tak přejímáme jako tsunami, což je ovšem původně anglický, a tedy striktně vzato nikoliv český přepis – ten by měl znít cunami. Podobně čínské 蔣介石 přepisujeme v české vědecké transkripci Ťiang Ťie-š’, v současné oficiální transkripci užívané v pevninské Číně to je Jiǎng Jièshí, ale běžně všichni užíváme podobu Čankajšek odvozenou ze staršího typu přepisu do angličtiny, jenž má podobu Chiang Kai-shek. V češtině přitom zcela vynecháváme čínské tóny (stoupavost či klesavost výslovnosti slabik), prostě proto, že v naší mateřštině neexistují.
O něco složitější je to v případě jazyků užívajících abecedu rozdílnou od latinky, jako jsou např. řečtina, hebrejština, arabština, mongolština, ruština… I zde se při přejímání většinově řídíme výslovností, ale zejména u jazyků blízkých češtině bereme v potaz i psaní a přepisujeme písmeno po písmenu (pokud v abecedách existují takové ekvivalentní páry) tak, aby slova, která jsou ve výchozím jazyce češtině podobná (typicky mají stejný praslovanský základ) měla i analogické psaní.
Ruské Ельцин tak přejímáme v podobě Jelcin (tedy azbukové „e“ přepisujeme „je“ a současně v češtině ani nevyslovujeme ani nepíšeme měkké „l“, které nemáme, a samozřejmě vynecháváme měkký znak). Ruské стоянка s výslovností [stajanka] pak přebíráme – s rozepsáním „я“ na latinkové „ja“ – do psaní i výslovnosti jako stojánka (tj. „parkovací místo“ letadla na letišti).
Ze synagog a mnohých kostelů známý nápis יהוה (JHVH, čteno ovšem odprava), jenž – tak jako hebrejština (a i arabština) obecně – obsahuje pouze souhlásky a postrádá samohlásky, jsme ovšem přejali v podobě ryze zvukové, a to buď jako Jahve(h) nebo alternativně Jehova(h).
Největší potíže nastávají při přejímkách z jazyků, jež užívají latinku, případně rozšířenou o další znaky (typicky o písmena s diakritikou).
V případech, kdy se ve zdrojovém jazyce slova „jinak píší a jinak čtou“ (prosím čtenáře o porozumění takto zkratkovitého vyjádření), procházejí obecná slova typicky procesem přejetí hláskové podoby a následné postupné asimilace psané podoby do podoby výslovnostní (např. slovo tramvaj se od začátku vyslovovalo takto, ale ještě ve 40. letech minulého století se psávalo tramway).
Existuje ovšem i řada slov, jejichž výslovnostní podobu jsme nahradili „českým“ čtením původní podoby již při přejetí: příkladem je anglické football s výslovností [futból], které ovšem od samého počátku čteme – a proto již po desetiletí i píšeme – [fotbal].
Takové „počešťování“ psané podoby ovšem neprovádíme u vlastních jmen, která představují specifickou skupinu cizích slov, jejichž přejímání je ovlivněno konfliktem mezi potřebou jejich počeštění pro snadnější výslovnost a skloňování na straně jedné a zachováním původní podoby pro porozumění, o koho se jedná, na straně druhé.
Jistěže jako vyjádření úcty překládáme (pokud to lze) jména panovníků a papežů (takže máme Karla III. a Lva XIV.), ale to je něco jiného než přejímání (neříkáme a už vůbec nepíšeme Čárls III. nebo León XIV.). U všech ostatních však striktně zachováváme originální psanou podobu, případně s vypuštěním diakritiky: píšeme tak např. Walesa (byť by se mi Wałęsa líbilo daleko více), ale čteme [valensa], tedy s českým [l] a s nahrazením nosovky běžným [n]. (Za poznámku možná stojí, že takový přístup není všeobecný, hned Walesovi krajané píší labuť avonskou v podobě Szekspir).
A to už jsem pomalu u jmen švédských hokejistů, kde výše zmíněný konflikt mezi počeštěním a zachováním původní podoby před pár dny propukl s nečekanou silou. Jádro problému bylo v tom, že zatímco někteří diváci si dokázali spojit výslovnost typu (přibližně) [jónšon] s psanou (či přesněji: na dresu vyšitou) formou Johansson, řada dalších měla – zejména proto, že byli po desetiletí zvyklí na výslovnost podle písma – problém, ať už přímo s porozuměním, nebo „jen estetického“ rázu.
Doplňkovým aspektem je ovšem i problematika gramatická: zatímco psaná forma Forsberg je zřejmě podstatné jméno životné s tvrdým zakončením a mělo by se tedy skloňovat dle vzoru „pán“ (Forsberg – bez Forsberga), má výslovnostní podoba [fošberj] zakončení zřetelně měkké, a patří tedy ke skloňování dle vzoru „muž“ (Fošberj – bez Fošberje jako čaroděj – bez čaroděje, což je tvar sice neobvyklý, ale přece jen – zdá se mi – zní o hodně lépe než bez Fošberja).
Osobně jsem Robertu Zárubovi (bez jakékoliv ironie) vděčný za to, že rozšířil naše znalosti o švédské výslovnosti, a také se mu vůbec nedivím, že takový pokus podnikl: ještě větší bouři by zajisté sklidil, kdyby jméno jednoho z hráčů amerického týmu vyslovoval skutečně [lee] nebo kdyby o členu německé sestavy hovořil jako o [fischbuchovi] (míním s vyslovovaným [s] a [ch] v první části), a když tedy čteme (víceméně) originálně v angličtině a němčině, je jen logické to zkusit i se švédštinou.
Na druhou stranu je ovšem potřeba nahlédnout, že adaptace cizích vlastních jmen je prostě složitý proces vyžadující citlivý přístup – který Záruba nakonec chvályhodně osvědčil tím, že se vrátil k zažitému výslovnostnímu modelu.