ŠVEHLA: Když se dá očkovat Jágr, bude to mít větší dopad než statisíce letáků

PRAHA Jako téměř všechno u nás, i očkování proti nemoci covid-19 je předmětem zarputilého sporu a stále stejné politické hry. Veřejnost je rozdělena na ty, kteří ve vakcíně vidí konečné řešení, a na odpůrce, kteří se z nejrůznějších důvodů očkovat nechtějí. Problém se má vyřešit reklamní kampaní, dokonce je na ni už vyčleněno 38 milionů a v případě potřeby i víc. Roh hojnosti je tedy otevřen, ale otázka očkování bohužel také a hned tak se nevyřeší.

Reklama totiž není nejvhodnější nástroj k přesvědčování veřejnosti v tak závažné otázce. Váhavý či odmítavý postoj k očkování je v této zmatené době celkem pochopitelný. Vakcína je nová, není tedy tak prověřená jako ty dřívější. Vyžaduje jiné zacházení a to může selhat. Někdo může být na toto očkování zvlášť citlivý a může mít následky.



Když se má člověk rozhodnout pro očkování, když má nechat očkovat své děti, musí být o tomto řešení přesvědčen. Je to jiný psychologický problém, než když se rozhodujeme o výběru pracího prášku nebo značky auta. Je to typický příklad situace, ve které by místo reklamy mělo nastoupit vážné slovo. Sdělná, ověřitelná a srozumitelná fakta. S těmi by před veřejnost měly předstoupit autority. Bez emocí, bez agitace. Jednoduše a ve své podstatě i levně.

Nezabijí, přesvědčí

Koncem první světové války vstoupil do historie projekt Čtyřminutovek (Four minute man). Prezident Wilson chtěl přesvědčit americkou veřejnost o nutnosti vstoupit do evropského válečného konfliktu. Většina byla proti a během necelého roku se většinový názor obrátil. Nebylo to způsobeno reklamou, ale projektem založeným na dobrovolnosti. Byl sepsán čtyřminutový text a dobrovolníci jej přednášeli při každé příležitosti, kde se sešlo víc lidí: v restauracích u oběda, v divadlech, v kinech, na plesech a oslavách. Čtyři minuty nikoho nezabily, ale většinu přesvědčily.

Když se dá očkovat Jaromír Jágr, bude to mít rozhodně větší dopad než statisíce letáků kolportovaných Českou poštou do schránek. Když se přidá Jiřina Bohdalová, profesor Pavko, Ester Ledecká nebo Petr Kellner, je celkem jisté, že se poměry ve veřejném mínění zásadně změní. O očkování takových osobností budou média samozřejmě informovat široce a podrobně, budou mít zájem o rozhovory, o pocity a pohnutky.

Dá se to stihnout za týden a mediální ohlas, spontánní a levný, bude rozhodně účinnější než reklamní spoty někde mezi pracími prášky a slevami supermarketů. Osobnosti naznačeného kalibru budou mít následovníky, určitě nebudou požadovat honoráře, a když se k nim přidají odborníci s jasnými, srozumitelnými informacemi, může být zájem o očkování rázem vyšší než dostupné kapacity. Česká média takovou příležitost nepochybně využijí a nemusí to být nutně za peníze. Ta veřejnoprávní snad dokonce v první linii, nemluvě o tom, že všechna mají ze zákona ke státu za určitých okolností určité povinnosti.

Samozřejmě – bude i pár osobností, které upoutají pozornost opačným postojem. Pokud budou stát proti reklamní kampani, budou mít daleko větší vliv, než když argumentace bude civilní, vážná a svěřená přirozeným autoritám. Snad pak ustane i to dnešní kočkování, vláda místo toho zorganizuje očkování a to proběhne v rozumném čase a v dostatečném rozsahu, aby to bylo co platné.