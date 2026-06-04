Jak „žena“ s knírem prchala na koloběžce aneb Genderové prozření jednoho extremisty

Petr Kolář
Politický diář   15:00
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„Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa.“ – „Extremistku v leopardím triku a s knírem vydal soud v Plzni do Německa.“ To jsou některé z titulků českých médií ze začátku týdne.
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen...
16 fotografií

Zprávu o verdiktu Krajského soudu v Plzni doprovázela fotografie pětapadesátiletého muže, kterého agentura ČTK popsala následujícími slovy: „Liebichová dorazila k soudu stejně jako v květnu v upnutém triku s leopardím potiskem, červeně nalakovanými nehty na rukou a rudými rty. Přišla s prošedivělým knírem a s novým účesem – na vyholené hlavě má pouze pruh krátkých vlasů táhnoucí se od čela do týla, částečně obarvený červenou barvou.“

Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa

Něco vám na tom nesedí? Krátké vysvětlení pro ty, kterým mimořádný příběh – možný snad jen v této pošahané době – unikl. Sven Liebich je v Německu označován za pravicového extremistu. V minulosti byl šestkrát odsouzen za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Naposledy ho na rok a půl do vězení za „štvaní lidu, pomluvy a urážky“ poslal v roce 2023 soud v německém Halle.

Jelikož se Liebichovi nechtělo do mužského kriminálu, prohlásil se za ženu a nechal se přejmenovat na Marlu-Svenju Liebichovou. Pro dokreslení si začal lakovat nehty a malovat rty, svůj dlouhý pěstěný knír si však s klidem ponechal. Německým soudům to zjevně stačilo. V zemi je na základě zákona o sebeurčení v rámci snahy pomáhat transgender a nebinárním osobám možné změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a soudních řízení, stačí prohlášení na matričním úřadě.

Když se gender zblázní

Když Sven Liebich začal vydávat prohlášení typu, že by se v mužském vězení obával ostatních vězňů, kteří jsou podle něj „většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender problematice“, či že by byl(a) v „mužské věznici zneužívána“, poslala ho německá justice bez mrknutí oka do ženského kriminálu v Chemnitzu.

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025)
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. (1. června 2026)
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. (1. června 2026)
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025)
16 fotografií

Světe, div se, pan Liebich tam nenastoupil, místo toho se pokusil o útěk. Až letos 9. dubna ho detektivové na základě evropského zatykače chytili u Aše na Chebsku. Mimochodem, podle německého listu Bild se tak prý stalo v obci Krásná, kam se Sven Liebich vydal na „milostnou návštěvu k přítelkyni“. Německý bulvár také informoval, že se majitel výstavního prošedivělého kníru policii údajně pokusil uprchnout na elektrokoloběžce. Marně. Putoval tedy do vazby a v pondělí ho plzeňský soud navzdory protestům vydal zpět do Německa.

Ovšem pozor! Verdikt ještě není pravomocný, protože chlapík držený kvůli agresivnímu chování před soudem raději v poutech nejen zuřivě protestoval, ale i si ponechal lhůtu na rozmyšlení o odvolání. „Soud vyhověl mému návrhu a pozitivně rozhodl o předání Liebichové do Německa. Rozhodnutí však dosud není pravomocné, neboť vyžádaná si ponechala lhůtu k případnému podání opravného prostředku,“ vysvětlil státní zástupce Jiří Komorous.

Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie

V Německu prý zatím podle obhajoby pana Liebicha podal příslušný matriční úřad návrh, aby proběhlá „změna pohlaví a jména na ženské“ byly zrušeny. Jenže ono řízení tamní úřady ještě neskončily. Takže ačkoli všichni vidí bizarně oblečeného kníratého chlápka s namalovanou pusou a nehty a každému musí být jasné, jak a proč se v něm asi jeho náhlé „genderové prozření“ odehrálo, všichni se tváří, že je žena. Úřady, soudy, státní zástupci v obou zemích i novináři, kteří píší o „pětapadesátileté extremistce Marle-Svenje Liebichové“ a popisují jeho vybranou garderobu.

Potřebuje někdo pádnější důkaz, že se svět v honbě za přehnanou korektností a bezbřehým liberalismem zcela zbláznil?

KRIMI

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