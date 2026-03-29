Svět pod povrchem. Fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec v suterénu plzeňského gotického domu

Alena Scheinostová
Schodiště   16:30
Prvními lidskými přístřešími byly podle vědy jeskyně. Když se kolem roku 10 000 před naším letopočtem stali z lidí rozumných zemědělci, z jeskyní vyšli a začali si stavět obydlí. Staletí plynula, překulil se letopočet a nadešel romantizující 19. věk. A co se nestalo? Člověk rozumný se do jeskyně vrátil.
Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století

Kurátor výstavy Petr Šámal.
Už ale ne coby do obydlí, ale jako k objektu mnoha významů, který jitřil fantazii, sliboval tajemství a také poskytoval úkryt pro všelijaká kalá i nekalá dobrodružství.

Tak nějak aspoň fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec shrnují autoři roztomilé výstavy s názvem „Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století“. Uvidíte ji, když se kdykoli do konce května zanorujete do Výstavní síně „13“ v centru Plzně. Suterén gotického domu svými stísněnými prostorami sám připomíná jeskyni, takže má expozice i vhodnou atmosféru.

Do podzemí s geologickým kladívkem

Nepůjdete sem za slavnými jmény, ačkoli nějaký ten Mánes, Drtikol, Kubín nebo Sucharda se tu taky najde. Malby, grafiky, plastiky nebo fotografie vybrali autoři Petr Šámal a Petra Kolářová podle úhlu, pod kterým jejich tvůrci podzemní svět nahlíželi.

Devatenácté století bylo obdobím, kdy lidstvo začalo doceňovat krásu divoké přírody a také ji zevrubně zkoumat, pronikat do ní a podmaňovat si ji. Zatímco architekti projektovali umělé grotty do zahrad boháčů, vydávali se na průkopnické výzkumy do divočiny přírodovědci a geografové, do lesů a do hor první turisté a otcové archeologové se spouštěli do lůna země. V jejich zádech pak architekti a důlní inženýři proráželi tunely, hloubili doly a třeba zrovna takovou Plzeň podsklepovali důmyslnými moderními chodbami, kde se dá nejlépe uložit zdejší věhlasné pivo.

Mezi poustevníkem a badatelem

Ve „Třináctce“ se vždy několika pečlivě vybranými díly představuje některý kout lidské představivosti – tak, aby rozmanité vztahování se k podzemí výstava zachytila celé. Vyobrazení všelijakých nemytých poustevníků upomínají na reálnou tradici, sahající až do novověku, kdy zbožní muži (ale někdy také ženy) trávili život v ústraní pustiny skal. Autoři připomínají i někdejší jeskyni a poustevnu sv. Prokopa, které se i s kostelem jemu zasvěceným nacházely v Prokopském údolí u Prahy. Na konci 19. století musely ustoupit vápencovému lomu.

Dostane se na dobový průzkum Moravského krasu, který zde v polovině 19. století vedl Jindřich Wankel. Právě ten zkoumal také slavnou Býčí skálu ve Křtinském údolí a v roce 1872 tu objevil hromadné pohřebiště z doby železné. Ostatky popravených mladých žen podnítily dobovou fantazii a zavdaly příčinu k mnoha barvitým teoriím. A rovněž ke vzniku uměleckých děl, jak je ve „Třináctce“ také vidět.

Nápadité je doplnění vybájených jeskynních výjevů fotografiemi z prvních speleologických bádání v Moravském krasu, jako jsou ty sto deset let staré od Jaroslava Tkadlece.

Přes řeku zapomnění

Romantizující a dekadentní duch sklonku 19. století pak do jeskyní umístil najády a nymfy, v jejich nahotě a lačnosti po tělesné rozkoši. Ano, i tím se na vystavených dílech lze pokochat a pozastavit se nad tím, o kolik desítek kilogramů byl před stoletím hmotnější ideál ženské krásy. Je jasné, že nymfa takových rozměrů by se z podsvětí vysoukala jen stěží – odpusťte, mistře Maxi Pirnere!

Samozřejmě je tu prostor také pro antické převozníky přes Léthé, pohádkové skřety a blanické rytíře. A ovšem pro onu ubohou ženu z Erbenovy Kytice, která kvůli velkopátečnímu pokladu nechala ve sluji vlastní dítě. Kdo nikdy nezapomněl vyzvednout potomka ze školky, hoď po ní první kamenem.

Ještě toho nemáte dost? Tak pokračujme: tajné společnosti, které v úkrytu sklepení přijímají do svých řad nové členy. Hledači zlata kutající v historických rozvalinách. Opeřený Papageno z Mozartovy klasiky mezi rozdováděnou zásvětní společností. Mniši oddávající se pod sklepním klenutím bujnému veselí.

Poslední cesta vede pod zem

A konečně pronikání pod zem jako forma pokroku. Mezi stavebními plány, výjevy havířů nebo návrhy kanalizace zaujmou Drtikolovy dokumentární snímky horníků z příbramských dolů.

Závěr výstavy je hořce ironický. Poslední dílo je vystavené nikoli ve výši očí, ale u země. Jmenuje se „Hotel Díra“ a jde o fotografii podzemního brlohu, kde ještě ve 20. letech minulého století nacházela útočiště pražská chudina. Rozumím, páni autoři, v „hotelu díra“ to tady celé jednou skončí.

Protože už jsme ale svět pod povrchem prozkoumali ze všech možných stran a promysleli si, co se jen dá o něm promyslet, budeme aspoň vědět, do čeho jdeme. Heč!

