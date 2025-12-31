Svět nevzkvétá. Jaká byla první čtvrtina 21. století?

Možná, že když ten projev pronášel, mohli se nenapravitelní optimisté domnívat, že mu na srdci leží stav ruské společnosti. Ohlížíme-li se však za právě končící první čtvrtinou století jedenadvacátého, je zřejmé, že myslel na to, jak obnovit ruskou imperiální říši, a jím oplakávaný Sovětský svaz byl jen její marx-leninskou kamufláží.
A můžeme zároveň konstatovat, že největší geopolitickou katastrofou úvodní čtvrtiny století jedenadvacátého, za níž se ohlížíme, je Putinovo usilování o revitalizaci sovětského, pardon ruského impéria včetně vlivové sféry mimo vlastní imperiální území.
Ne že by během těch 25 let nebylo víc vážných kandidátů na geopolitickou katastrofu číslo jedna, která zásadně proměňovala svět. Hned na počátku to byl největší teroristický útok dějin Al-Káidy na Spojené státy americké 11. září 2001 a následná válka s terorem.
Explozivní důsledky měla rovněž invaze západní koalice vedené USA do Iráku v roce 2003, která destabilizovala celý Blízký východ s kolaterálními škodami v podobě vzniku islámského státu, dalším rozmachem sektářského násilí a občanskou válkou v Sýrii. Touto válkou vyvolaná migrační vlna následně zatraceně otřásla evropskými společnosti a prudce posunula politická spektra snad ve všech zemích k populistickému extrému.
V roce 2008 pak globální finanční krize nejenže zalomcovala i těmi nejsilnějšími ekonomikami, ale stala se i prvním krokem posunujícím svět od globalizace, jejíž rozhodující silou byly USA, k multipolaritě a dalšímu posílení Číny.
Nic však nemělo pro svět, a zejména pro Evropu, tak katastrofální důsledky jako vytrvalé mnohaleté Putinovo usilování o obnovu ruského impéria a s ní související ideologie „ruského světa“. Nezačalo to až zabráním Krymu v roce 2014. Už o šest let dříve tu byla ruská invaze do Gruzie i první kyberútoky na Západ.
Napadení Ukrajiny v roce 2022 pak vedlo k největší „horké“ válce v Evropě od druhé světové války a zároveň rozpoutání hybridní války s celým Západem. Cílem Ruska je rozleptat naše bezpečnostní struktury a rozložit mezinárodní světové uspořádání založené na respektování mezinárodního práva a dohod, zdiskreditovat demokracii, již jsme si zvykli s Fareedem Zakariou říkat liberální.
Pokud chcete vědět, jak nenápadně se svět může sunout k putinovské verzi, můžu doporučit útlou knížku německého politologa Carlo Masaly Když vyhraje Rusko, možný scénář (Prostor, Praha 2025, přeložil Martin Pokorný). Ale varuju, není to osvěžující čtení.
Má však jiný smysl než osvěžit: burcuje nás, abychom od prvních dnů druhé čtvrtiny 21. století, které začínají právě teď, dělali nadále vše, aby se takový scénář nenaplnil. Je to důležitější než válčit s Bruselem o spalovací motory.