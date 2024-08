MACHÁČEK: Jen žádnou paniku. Recese v USA je nepravděpodobná, trhy ale zůstanou ještě nějakou dobu nervózní

Světové akciové trhy zažily počátkem minulého týdne strmý pád. Pak se začaly postupně vzpamatovávat, ale vyhráno ještě není. Kdo má akcie, je – a ještě nějakou dobu bude – nervózní. O tom, co se vlastně stalo a proč se to stalo, se bude spekulovat ještě dlouho. Zajímavá je otázka, jak je to celé spojené s důležitými centrálními bankami světa a co nyní centrální banky mají nebo nemají dělat.

Známý investorský guru Mohamed A. El-Erian varoval na Bloombergu, že trhy centrálním bankéřům „vyhrožují“. Narážel na to, že japonská centrální banka Bank of Japan (BoJ) vypadala, že ustupuje nátlaku trhu.

Jak to vlastně celé bylo? ptá se také na Bloombergu hlavní analytik trhů John Authers. Minulý týden Bank of Japan prudce zvýšila úroky a oznámila, že v tom do budoucna bude pokračovat. Japonská centrální banka chtěla vrátit trhům finanční disciplínu, kterou kapitalismus potřebuje, a trhy to přivítaly prudkým posílením jenu. To ale zase odstartovalo prudký výprodej japonských akcií a následoval prudký výprodej akcií na většině globálních trhů.