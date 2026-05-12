Falešná nahota bez souhlasu. Brusel zakáže svlékací aplikace

Evropský parlament a Rada EU se 7. května 2026 předběžně dohodly na změnách AI Actu v rámci balíku Digital Omnibus. Součástí dohody je zákaz AI systémů, které vytvářejí dětský sexuálně zneužívající materiál nebo bez souhlasu zobrazují intimní části identifikovatelné osoby či ji ukazují v sexuálně explicitních aktivitách.
Což zní komplikovaně, ale jde o něco v posledních pár letech známé hlavně jako „svlékací aplikace“ (nudifier applications). Jde přitom o obraz, video i audio, které (stručně řečeno) vyobrazují intimní či sexuální obsah zachycující někoho bez jeho souhlasu. Včetně, což není nepodstatné, materiálu sexuálního zneužívání dětí.
Co jsou „svlékací aplikace“
Jde o služby, které z běžné fotky člověka pomocí AI vytvoří falešný nahý nebo sexuálně explicitní obraz (fotku, ale i video). Oběť přitom nikdy nahá nebyla, nic nefotila, nic neposlala, ale výsledek může působit realisticky a může ji poškodit stejně jako skutečně uniklá intimní fotografie.
Zjednodušeně jde o „falešnou nahotu bez souhlasu“ a zdaleka nejde o tolik oblíbené falešné porno obrázky celebrit. A už vůbec ne o neškodnou hračku ani něco malého. Weby a aplikace tyto služby poskytující mají běžně desítky milionů uživatelů.
Podstatné je i to, že zákaz nedopadne na každou AI, která umí generovat obrázky. Podle parlamentního shrnutí zákaz míří na systémy uváděné na trh pro tento účel, na systémy bez rozumných bezpečnostních opatření a na uživatele, kteří je k takové tvorbě používají.
Proč to není „jen další deepfake“
U běžných deepfake řešíme hlavně dezinformace, volby a podvody. U svlékacích aplikací je ale primární účel osobní ponížení, sexualizace, vydírání nebo šikana.
Nástroje jsou stále dostupnější, často použitelné jen s mobilem a i děti jsou zranitelné nejen jako oběti, ale i jako pachatelé kyberšikany. A vytvořené obrázky či videa mohou být používány ke groomingu, kyberšikaně a tvorbě materiálu sexuálního zneužívání dětí.
Co přesně EU dělá
EU už v roce 2024 přijala směrnici 2024/1385 o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ta na unijní úrovni kriminalizuje několik forem kybernásilí, včetně nekonsenzuálního sdílení intimního nebo manipulovaného materiálu, kyberstalkingu, kyberobtěžování, kyberflashingu a kyberpodněcování k násilí nebo nenávisti. Členské státy ji mají implementovat nejpozději do června 2027.
AI Act ale řešil deepfake hlavně přes transparentnost a označování syntetického obsahu. Nový zákaz svlékacích aplikací je posun od pouhého „označte to“ k „tohle nesmí být na trhu nebo použito k danému účelu“.
Vedle toho běží Digital Services Act, kde EU už řeší pornografické platformy, věkové ověřování a odstraňování nezákonného obsahu. Komise například v březnu 2026 předběžně shledala Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos (mimochodem český server) v rozporu s DSA kvůli ochraně nezletilých.
Co Česko?
Česko už od 1. ledna 2026 má v trestním zákoníku nový § 191a „Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření“. Postihuje výrobu, nabídku, zpřístupnění, uvedení do oběhu nebo jiné opatření pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá osobu bez jejího souhlasu. Základní sazba je až dvě léta, při závažnějších okolnostech tři až pět let.
Brusel teď míří na infrastrukturu a poskytovatele, zatímco Česko už řeší pachatele a šíření obsahu trestním právem. České právo už říká „nesmíš to vyrobit a šířit“, evropský návrh míří na „nesmíš k tomu dodávat nástroj“.
Morální panika?
Tohle není morální panika, zákaz dává větší smysl než u řady jiných bruselských nápadů. Svlékací aplikace nemají moc legitimních použití. Jejich obchodní model často stojí právě na zneužití cizí podoby.
Platí tady, že souhlas je středem celého problému. Není podstatné, zda je výsledný obraz „skutečný“. Podstatné je, že využívá identitu reálného člověka bez jeho souhlasu a může mít reálné následky.
Oběť musí vysvětlovat, že to není ona, řešit šikanu, rodinu, školu, zaměstnání, vyhledávače, platformy a často i policii.
EU tím poprvé jasně říká, že u některých AI nástrojů nestačí watermark nebo varování. Pokud je hlavní funkcí výroba sexuálního obsahu bez souhlasu, problém je v samotné existenci služby.
Největší slabina samozřejmě bude vymáhání. Web mimo EU, open source modely, telegramové boty, zrcadla, kryptoplatby, přejmenování služby a marketing přes sociální sítě. Zákaz sníží dostupnost mainstreamových služeb, ale nevymýtí celý podzemní trh.