Svobodu slova potřebujeme. Pro kritiku hegemonie levicových liberálů

Můžeme se shodnout na tom, že nikdo nemá právo obhajovat zločiny či navádět k nim. Mají-li nevinní právo na život, nikdo nemá právo nejen je zabíjet, ale ani jejich vraždy obhajovat. Proto smíme omezit svobodu projevu nacistů či komunistů. Máme-li právo na náboženskou svobodu, nikdo nemá právo ji zničit; proto máme právo zarazit propagandu islamistů. Mají-li lidé právo na svobodu projevu, pak ti, kdo chtějí omezit či zrušit svobodu projevu druhých, sami své právo na svobodu slova relativizují.
To je paradox, který si levicoví liberálové neuvědomují: sami chtějí omezit svobodu slova druhých, protože je prý hrozbou svobodě, ale když jsou sami proti svobodě slova, jsou taky proti svobodě, a tedy podle jejich vlastní logiky je přípustné omezit svobodu slova jejich, tedy levicových liberálů.
Neuvědomují si, že svoboda projevu je zásadní přirozené právo člověka, které má stát chránit, neboť si myslí, že je jen milodarem státu, který stát může kdykoli komukoliv odebrat.
Ledaže by měli vždy ve všem pravdu. Pak by dávalo smysl, aby žádný jiný politický názor než levicově liberální nebyl povolen. Ale to prokazatelně pravda není.
Nepřátelé jsou jen ti napravo
Levicoví liberálové si v 40.–50. letech mysleli, že komunistická hrozba byla přeceněna a skutečnou hrozbou byli pravicové antikomunisté. Dnes víme, že infiltrace americké vlády komunisty a sovětskými agenty byla mnohem větší, než se tehdy mělo za to. Senátor Joseph McCarthy se v několika případech mýlil, celkově však měl více pravdy než jeho levicově liberální kritici; jak se nyní po zveřejnění dešifrovaných sovětských depeší ze 40. let ví (svazky Venona, 1995).
Týká se to i nedávnější minulosti. Na tom, že Ronald Reagan byl velký a dobrý prezident, se už shodnou všichni, je bezpečně po smrti. Ale celá jeho úspěšná antikomunistická politika v 80. letech byla velice kontroverzní a levicoví liberálové ji v každém bodu odmítali. Rozmístění jaderných raket středního doletu v Evropě, vyzbrojení Ameriky, strategická protiraketová obrana, podpora antikomunistického režimu v Salvadoru proti komunistické guerille, podpora antikomunistické guerilly proti komunistickému režimu v Nikaragui – proti tomu všemu levicoví liberálové byli.
V parlamentu máme dvě extrémní strany, Piráty a SPD. Vždy jsme je měli; kdysi komunisty a Sládkovy republikány, dnes tyto dvě.
Netýká se to jen Ameriky: u nás po válce demokratická levice zakázala agrární stranu, neumožnila ji kandidovat ve volbách 1946, ale v komunistech problém neviděla. Nalevo žádní nepřátelé nejsou, nepřátelé jsou vždy jen ti napravo… Od košického vládního programu v dubnu 1945 vedla přímá linka k únoru 1948; Edvard Beneš byl typický levicový liberál té doby.
Slepota v současnosti
Nejde však jen o minulost a otázku komunismu, jde i o slepotu levicových liberálů v současnosti. Když se Angela Merkelová rozhodla odstavit jaderné elektrárny, byla to chyba, ale nikdo z levicových liberálů ji nekritizoval, byla jednou z nich. Když v roce 2015 akceptovala masivní příchod imigrantů ze severní Afriky a Blízkého východu, nikdo z levicových liberálů ji nekritizoval, přece jednou z nich byla.
Přitom expert na islám Daniel Pipes uvádí, že patnáct procent evropských muslimů sympatizuje s islamismem (náboženské právo šaría pro všechny) a jedna třetina z nich, tedy pět procent všech, souhlasí i s teroristickými činy na jeho dosažení (zabíjení jinověrců). Když ale někdo tvrdil, že masivní imigrace z islámských antiliberálních společností je nerozumná, byl levicovými liberály démonizován.
Nebo Nový zelený úděl, docela nedávno článek víry pro levicové liberály. V situaci mocenské konfrontace s jinými mocnostmi světa se však jedná o ekonomické sebemrzačení, sebepoškozování Evropy. Potřebujeme uhlíková paliva a potřebujeme, aby na ně jezdily tanky a létaly stíhačky a bombardéry.
A pak levicoví liberálové začali opouštět i samotné liberální postoje a stávali se neliberálními – ne demokraty, ale elitáři. Již nikoli nahlížení na člověka jako na jednotlivce, ale primárně prizmatem kolektivních identit: rasy, pohlaví, sexuální orientace. A hlavně otočka proti svobodě projevu coby ideálu i praxi. V tom už nejsou ani liberály, jen autoritáři.
Proto potřebujeme svobodu slova. Pro kritiku hegemonie levicových liberálů. Nikoli pro proruské trolly, ani kvůli nim; ti jsou buď zrádcové, pak žádné slitování nezaslouží, anebo hloupí, naivní, či navedení lidé, kteří zaslouží jen opovržení a lítost.
Je neuctivé stíhat za politický projev
V parlamentu máme dvě extrémní strany, Piráty a SPD. Vždy jsme je měli; kdysi komunisty a Sládkovy republikány, dnes tyto dvě. Pokud SPD nevidí, že na Kremlu nezávislá Ukrajina je v českém národním zájmu, pak jsou hloupí a nejsou vlastenci (minimálně ne čeští; možná ruští).
Avšak stíhat Okamuru za politický projev je neúctou a pohrdáním vůči svobodě projevu. Plakát s „chirurgem z dovozu“ neobhajuje zločiny, nenavádí k vraždám, ale vyjadřuje názor, že někteří imigranti mají v Evropě vyšší násilnou kriminalitu než domácí obyvatelstvo (což není lež, nýbrž statistická pravda), a proto bychom měli být proti imigraci (což je politický názor). V otázce imigrace je každý politický názor přípustný: liberální (přijmeme všechny, kdo k nám chtějí), restriktivní (nepřijímejme nikoho), i ten uprostřed (přijmeme některé, ale odmítněme jiné).
Která americká prezidentská kampaň byla nejšpinavější? Ta v roce 1800. Kandidovali proti sobě prezident Adams a viceprezident Jefferson. Jeffersonovci tvrdili, že Adams je monarchista, chce svrhnout republiku a nastolit monarchii se sebou coby králem; stoupenci Adamse tvrdili, že jeffersonovci jsou jakobíni, chtějí vztyčit gilotiny a gilotinovat všechny úspěšné a bohaté lidi. Nic z toho nebyla pravda; obě to byly nepravdy.
Přesto však ani Adamse, ani Jeffersona nenapadlo kriminalizovat tu druhou stranu za politický projev. Pokud jste přesvědčeni, že někdo chce nastolit monarchii, máte právo před ním varovat a agitovat proti němu; pokud jste přesvědčeni, že někdo chce vztyčit gilotiny, máte právo před ním varovat a proti němu agitovat. To je svoboda politického projevu.
Adams a Jefferson před 226 lety měli větší úctu vůči svobodě politického projevu než mnozí dnešní levicoví liberálové. Měli by se stydět.