Smíme říkat to, co se nelíbí? Když ne, není tu plná svoboda slova, ukázal rozsudek z Pardubic

Křivka je odsouzen na půl roku podmíněně za to, že v dubnu 2024 chodil po Pardubicích v mikině s velkým písmenem Z, malým nápisem Za pobědu v ruštině a jinými symboly ruské invaze na Ukrajině. Je to v pořádku? Odpovídá to paragrafům trestního zákoníku i pravidlům svobody slova a projevu?
Jsou to dnes docela třeskuté otázky. I když je Pavel Křivka osobností (bývalým politikem) jen regionálního formátu, svoboda slova je sledované téma. A hlavně téma barikádové. Pro jednu část společnosti platí, že udělá-li někdo něco, co lze třeba jen vykládat jako podpora ruské invaze na Ukrajině, je automaticky kolaborantem, „dezolátem“, ba zrádcem a žádný trest pro něj není dost vysoký. Ani takový, který se odvíjí od paragrafu o podpoře genocidy.
Za mikinu podmínku. Smí se veřejně souhlasit s ruskou imperiální expanzí?
A Křivka není sám. Totéž platí přinejmenším pro pražskou učitelku Bednářovou, jejíž kauza – na jaře 2022 žákům tvrdila, že v Kyjevě se neválčí – běží už léta. Též na bázi údajné podpory genocidy.
Pro jinou část národa je problematická, ba nepřijatelná samotná existence „slovních zločinů“. Už ten výraz považují za oxymóron, protimluv. Slova, symboly či gesta sice mohou urazit, ale nemohou přece spáchat zločin, jaký by musel řešit trestní zákon.
Středeční verdikt krajského soudu z Pardubic ovšem tvrdí, že mohou. Že i na pouhou mikinu s nápisy lze naroubovat paragraf o podpoře genocidy či zločinu proti lidskosti. A protože je to rozsudek definitivní, takový, na jaký učitelka Bednářová teprve čeká, stojí za pozornost.
V hledáčku policie po čtyřiceti letech
Že je Pavel Křivka skutečný nekonformista, pro někoho „pako“, dokládá už dobrých čtyřicet let. Za normalizace Gustáva Husáka ho parodie na Rybovu vánoční mši (na její melodii zpíval „Hej Gusto, je husto“) přivedla do vězení.
Po revoluci působil ve státní správě, poté se pokoušel kandidovat do různých úřadů za různé politické subjekty. Už jejich soupis umožní udělat si obrázek, co vše může znamenat „pako“: Strana zelených, Demokratická strana zelených, Suverenita – blok Jany Bobošíkové, Strana práv občanů Zemanovci, Aliance národních sil…
V roce 1999 protestoval proti bombardování Srbska letouny NATO. V roce 2016 v Praze vítal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ale to pravé ořechové přišlo v dubnu 2024, když se šel projít po Pardubicích v mikině se symboly odkazujícími na ruskou invazi na Ukrajinu. Takto se po čtyřiceti letech opět dostal do hledáčku policie a do pozice obžalovaného.
Proč v té mikině do města vyrazil? Prý v reakci, řekl teď u soudu, na každodenní propagandu ve prospěch Ukrajiny. Rozhodně odmítl, že prosté nošení oděvu může souviset s popíráním genocidy.
A proč to krajský soud nezohlednil? Prý proto, řekl předseda odvolacího senátu David Čejka (cituje ho web Novinky.cz), že podporu agresi lze vyjádřit i pasivním způsobem: „Takový souhrn znaků na jednom oblečení nemůže mít jiný význam než podporu proruských aktivit.“
Na tom určitě dost je. Ale šťoural se stejně zeptá. Můžeme klást jednoznačné rovnítko mezi „podporu proruských aktivit“, ač je pro mnoho lidí nechutná, a „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“, jak o tom hovoří trestní zákon?
Ke svobodě slova patří svoboda říkat blbosti
Ano, Pavel Křivka se choval tak, že to mohlo leckoho oprávněně rozčílit či urazit. Podobně jako mohla na jaře 2022 leckteré rodiče rozčílit učitelka Bednářová, když žákům líčila svůj alternativní pohled na ruskou invazi. Ale má se v té situaci hned sahat po trestním zákoníku? Po paragrafu o podpoře genocidy? To je stále otevřená otázka.
Připomeňme historku ze srpna 1968, na niž před lety upozornila výstava v Památníku Vojna u Příbrami, v místě bývalého uranového lágru, jediného zachovalého u nás. V Příbrami se v den sovětské invaze v srpnu 1968 našel jeden jediný člověk, jenž okupanty vítal. Byl to bulharský horník Ivan Rašev. A Příbramáky tak rozčílil, že ho hodili do kašny.
Jistě, dnes žijeme v právním státě, který se snaží úzkostlivě dodržovat zákony a pravidla. Vše řeší puntičkářsky podle paragrafů a jejich odstavců. Ale našinec se nezbaví dojmu, že kdyby rozčilení lidé (pokud symboly na mikině někoho skutečně rozčílily) hodili Pavla Křivku do kašny, bylo by to adekvátnější, než když na něj justice tasí paragraf o podpoře genocidy. A krajský soud to definitivně potvrdí.
Možná to lze shrnout i takhle. Pavel Křivka je „pako“. Říká a dělá věci, jež na mnohé působí odpudivě. Zároveň se mnozí zaklínají evropskými či západními hodnotami a nemohou popřít, že k těmto hodnotám patří svoboda slova a projevu.
Měli by chápat, že ke svobodě slova patří také svoboda říkat blbosti a věci, které se leckomu – ba i většině – nelíbí. Pokud to platí, tak po verdiktu z Pardubic je o něco obtížnější tvrdit, že u nás je plně zaručena svoboda slova.