Svoboda slova v USA ohrožena? Hlásat se smí nacismus i genocida, beztrestně

Žádný nový zákon na ochranu svobody projevu USA nepotřebují, protože ho už mají, přímo v ústavě, v jejím I. dodatku. Ten zakazuje jakékoli zákonné omezení svobody projevu a náboženství. V USA tedy mají tu největší možnou svobodu projevu na světě, větší než v Česku či EU. Každý politický projev je tam povolen, jakkoli ohavný. Smíte propagovat nacismus, rasismus, komunismus, stalinismus, kanibalismus, genocidu… A stát vás nesmí nijak potrestat.
Ještě v roce 1951 Nejvyšší soud (v případu generálního tajemníka Komunistické strany Dennise) rozhodl, že ústavní ochrana se nevztahuje na projev hlásající neústavní svržení ústavního režimu. Tento rozumný princip však týž soud v roce 1969 (v případu místního šéfa Ku-klux-klanu Brandenburga) opustil a svobodu projevu ještě rozšířil!
I hlásání násilného svržení režimu je ústavou chráněné. Krom jediného omezení: pokud řečník vyzývá k porušování zákonů (například vraždění lidí) a hrozí, že ho někdo poslechne, lze ho policejně umlčet – a když agituje dál, i zatknout.
Takže v USA je legální i to, co je v Česku zakázané, například podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Svoboda projevu je v USA mnohem větší než v Česku a u nás je zase mnohem větší než třeba ve Velké Británii, kde vás zatknou a pokutují za tichou, nikoho neobtěžující modlitbu nebo za poznámky na internetu, které jsou svévolně označeny za „nenávistné“. To je ochrana svobody projevu v USA proti politické či státní represi. Co však celková kultura svobody projevu a společenská tolerance vůči ní? Tam to tak skvělé není a nikdy nebylo.
Pluralita názorových komunit
Jednou ze skupin, které založily USA, byli netolerantní puritáni, další aristokratičtí anglikáni, třetí tolerantní kvakeři, čtvrtou skotští-irští vidláci. Mnohé skupiny byly velice konformistické ohledně projevu a disidenty netolerovaly; jenže disidenti se na rozdíl od Evropy mohli posunout dál a založit vlastní město, osadu, kolonii či stát dle svých představ. USA tedy netvořila ani tak pluralita jedinců a jejich individuálních názorů, jako spíše pluralita různých názorových komunit.
A ty byly dost netolerantní vůči názorovým menšinám: kdybyste v roce 1860 zkusili v Jižní Karolíně říci, že otroctví černochů je špatné, a naopak v Massachusetts říci, že vlastnit černé otroky špatné není, v obou případech byste špatně skončili vy…
Jinými slovy, na soukromé subjekty, univerzity či firmy se I. dodatek ústavy nevztahuje – a ty tedy mohou od svých zaměstnanců vyžadovat názorovou konformitu a za „špatné“ názory je propouštět.
Konzervativci si oprávněně stěžovali, že na univerzitách a ve firmách byla velká netolerance vůči nim; konzervativní řečníci umlčováni, bráněno jim diskutovat, a chtěl-li někdo získat profesuru, měl své konzervativní názory raději zatajit. Byla to „cancel culture“ (kultura umlčování) nositelů konzervativních názorů.
A týkala se nejen univerzit, ale i firem. Programátor Brendan Eich, spolutvůrce projektu i firmy Mozilla, byl roku 2014 přinucen na post jejího ředitele rezignovat, když se zjistilo, že v referendu v Kalifornii přispěl na kampaň ve prospěch manželství muže a ženy proti manželství osob stejného pohlaví. Svým způsobem je to strašné: podpoříte názor ve svobodné společnosti plně legitimní a přijdete o práci.
Nyní přišli o práci mnozí z levice, kteří na internetu oslavovali vraždu Charlieho Kirka (“šířil nenávist, měl ohavné názory“). Komik Jimmy Kimmel byl propuštěn z televize ABC. A mnozí členové hnutí MAGA na pravici tleskají a říkají: jen houšť a větší kapky, v minulosti jsme z vašich rukou trpěli my, teď budete z našich rukou trpět vy!
Rétoricky tento sentiment podpořili i prezident Trump či jeho předseda komise pro televizní vysílání (přidělující licence), nebo i jeho ministryně spravedlnosti, která řekla, že jednou věcí je svobodný projev, ale nenávistný projev je něco jiného – a po něm ona půjde.
Americké právo však na rozdíl od evropského nezná pojem „nenávistný projev“ a je smutné, že ministryně spravedlnosti to neví. Nejen mnozí konzervativci se proti jejímu výroku ohradili, komentátor Tucker Carlson řekl, že kdyby to dělala, byl by to největší důvod pro občanskou neposlušnost proti současné vládě.
Co naznačuje Trump a lidé kolem něj, je krátkozraké a hloupé. On má po politické vraždě prominentního a vlivného aktivisty situaci uklidňovat, nikoli hrotit. Ale Trump si nemůže pomoci, on rád provokuje a trollí. I když častokrát – naštěstí – je to u něj jen mlácení prázdné slámy.
Pomýlené a kontraproduktivní tendence
Jimmy Kimmel bezdůvodně tvrdil, že Kirkův vrah byl radikální člen ultra-MAGA, který vraždil proto, že Kirk byl příliš umírněný MAGA. Víme však, že muž obviněný z vraždy zabil Kirka proto, že nesouhlasil s jeho názory na trans-gender. Kirk tvrdil, že pohlaví jsou jen dvě a člověk si je svým rozhodnutím nezmění. Vrah byl tedy z opačného názorového spektra než on a zavraždil ho kvůli jeho názorům.
Kimmel byl komikem na ABC od roku 2003, tedy dvaadvacet let, a jeho sledovanost klesala. To byl asi hlavní důvod, proč s ním ABC ukončila spolupráci.
Američtí konzervativci jsou ti, kdo hodlají v USA konzervovat principy americké Deklarace nezávislosti a ústavy, tedy z pohledu politického a ekonomického principy klasicky liberální a z pohledu kulturně-morálního principy židovsko-křesťanské. Konzervativní média jako časopisy National Review (proti ilegální imigraci, za podporu Izraele a Ukrajiny), The American Conservative (proti veškeré imigraci, proti podpoře Izraele a Ukrajiny) a deník The Wall Street Journal (za co největší legální imigraci, podporu Izraele a Ukrajiny) se shodují v tom, že Trumpovy a MAGA tendence omezovat svobodu projevu oponentů jsou pomýlené a kontraproduktivní – časem může k moci přijít strana druhá a pak se jim to vrátí jako bumerang.
Jenže to jsou američtí konzervativci, ale Trump a MAGA jsou nacionalisté-populisté.