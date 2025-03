Má Rádio Svobodná Evropa provozovat EU, když sama je cílovým teritoriem?

Češi jsou národ, který umí pomáhat, na různé sbírky přispívají každoročně miliardami korun. A leckdo si dokáže představit, že by se uměli postarat i o vzácné dědictví desítky let pěstované tradice vysílání svobodného slova do nesvobodných zemí, které se teď Trumpova Amerika chce vzdát (mnohem výnosnější jsou přece ukrajinské elektrárny...). Jen by to finančně sami asi neutáhli.

Českou iniciativu zajistit pokračování mise Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda (RFE/RL) ale v minulých dnech podpořilo devět členských zemí EU. Hovoří se o možnosti evropského financování stanice i o případném spolupodílení se na nákladech na její provoz. Přičemž samozřejmě nelze vyloučit, že si Američané nakonec vše rozmyslí.

Nic není definitivní

Kde je vůle, tam je cesta. Jenže jak velká ta vůle je? Říká se, že Západoevropany představa definitivního konce Svobodné Evropy, tohoto demokratického protipólu režimní propagandy, až tak neděsí. Tamním společnostem totiž chybí zkušenost, kterou mají z dob Evropy rozdělené železnou oponou například Češi, Slováci nebo Maďaři. Jak je pak ale možné, že polovina zemí rodící se „koalice ochotných“ financovat vysílání do nesvobodných zemí leží na západ od bývalé opony?

UHRY Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Na té druhé straně převažují pobaltské země, které jsou vděčné za to, že se jejich početným ruským menšinám RFE přimlouvá v jejich rodné ruštině, aby nebyly odkázány na propagandu šířenou z Moskvy. Ale co ty ostatní postkomunistické země? Copak už zapomněly?

Nezapomněly. Jen jsou dnes občas v nekomfortní roli těch, kteří mají kázat vodu, přičemž bývají ovínění. Napětí mezi vládní mocí a hlídacími psy demokracie není specialitou jen střední a východní Evropy. Ta je jaksi ale víc v hledáčku RFE. Také proto v roce 2018 stanice obnovila vysílání do Rumunska a Bulharska a o dva roky později i do Maďarska. V případě dvou balkánských zemí chtěla stanice pomoci odhalovat takzvané fake news a bojovat s často nekvalitní žurnalistikou, u Maďarů šlo o omezování svobody médií vládou Viktora Orbána a pokles Maďarska na světovém žebříčku svobody tisku, který sestavuje nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF).

Tady si dovolím odbočku. Zatímco v Česku a na Slovensku je podle žebříčku RSF uspokojivá situace (dobrá je jen v osmi nejlépe hodnocených zemích světa), v kategorii zemí se znatelnými problémy jsou spolu s Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem také například Polsko, ale i Itálie či dokonce Spojené státy. Prostě všude je něco, všude je co zlepšovat a zřejmě nic v tomto směru není definitivní. Tady jde ale o to, dostat k občanům autoritářských režimů na východ od nás informace, jichž se jim od režimních médií nedostává nebo které jsou jimi podávány zkresleně, neúplně, demagogicky apod.

Lidský kapitál z Hagiboru

Jakkoli se Orbánovi podařilo do velké míry vysát trh s periodickým tiskem a na zpravodajství veřejnoprávní televize se skutečně nedá koukat, Maďaři si i dnes můžou zapnout soukromou televizní nebo rozhlasovou stanici a hlavně jim nikdo nebrání hltat jakékoliv informace na internetu. Hned den poté, co parlament v Budapešti schválil zákon zakazující pochody LGBT+, si kdokoli mohl na webu přečíst například, co mu hrozí za účast na takové akci a hlavně jak to udělat, aby těch účastníků přišlo dost a dostali tak úřady a policii do úzkých. Ani novináři, ani zpovídanému právníkovi za to samozřejmě nic nehrozí.

„Znatelné problémy“ se svobodou tisku v zemích EU prostě nejsou totéž, co se děje například někde v Asii, kde člověk nemůže svobodně surfovat po síti.

Největším bohatstvím Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda je lidský kapitál – jednotlivé národní redakce této rozhlasové stanice. Jsou to lidé, kteří se léta dlouhodobě a do hloubky zabývají problémy svých zemí a z nichž mnozí žijí a pracují v české metropoli. Poslat na dlažbu tyto lidi by byl asi největší hřích.

Chtějí-li Češi a s nimi další členové koalice ochotných udělat něco pro obyvatele nesvobodných zemí na východ od nás a pokud bude Washington trvat na svém nezájmu o stanici sídlící na pražském Hagiboru, bylo by možná na místě adoptovat si její osazenstvo a podívat se na to, jak by tito lidé mohli co nejefektivněji a v souladu s technologickými možnostmi 21. století pokračovat ve své práci.

Vzhledem k nemalým nákladům na takový projekt by případný společný postup EU byl ideálem. Když ale vezmeme v potaz představy některých politiků o svobodě slova a jejich koketování s východními autoritáři, sotva by se to obešlo bez permanentního vetování a podrývání společného úsilí. I tohle jsou limity „společné Evropy“.