Staré a otřepané. Je Sydney Sweeney v reklamě na džíny dobrým vzorem pro naše dcery?

V reklamách na džíny šlo o džíny vždy až na druhém místě. Na tom prvním se nám módní značky snaží prodat touhu, sex, a image atraktivní ženy nebo muže. Už v 80. letech se nás teprve patnáctiletá modelka Brooke Shields v džínách značky Calvin Klein ptala: „Víte, co se dostane mezi mě a moje džíny? Nic.“
V 90. letech zase Levi’s ukázal ve své reklamě začínajícího Brada Pitta, kterého propustili z vězení bez kalhot - jen s analogovým fotoaparátem. Venku na něj ale čeká krásná dívka, která mu podá staré levisky. Dívka kolem Pitta tančí v přiléhavých minišatech, zatímco on ji fotografuje. Nakonec Pitt hodí foťák zpět bachařovi se závistí v očích a spolu s dívkou odjíždí pryč.
Zaručený recept? Odhalené rameno a zastřený hlas
Výrobce American Eagle si pro svou provokativní kampaň vybral Sydney Sweeney, sedmadvacetiletou herečku, která se proslavila díky seriálu Bílý lotos a Euforie. Sydney platí za novodobou Marilyn Monroe a svou image pěstuje i takovými marketingovými kroky jako je prodej mýdla vyrobeného z vody, v níž se sama koupala.
Reklamní kampaní pro American Eagle tak herečka pouze pokračuje ve vybraném stylu prezentace - na fotografiích pózuje s hlubokým výstřihem, s roztaženýma nohama, a dívá se do objektivu s výrazem, který zdůrazňuje její přitažlivost.
Tím nejprovokativnějším spotem celé kampaně je zřejmě video, v němž kamera zabírá ležící Sydney Sweeney od nohavic, přes zip a výstřih, až k obličeji, zatímco herečka zastřeným hlasem říká: „Geny jsou předávány od rodičů potomkům a často určují vlastnosti jako barva vlasů, osobnost nebo dokonce barva očí. Moje džíny jsou modré.“ Scénáristé si přitom pohráli se slovy „genes“ (česky geny) a „jeans“ (džíny), které mají v angličtině stejnou výslovnost.
Reklama jak za Hitlera?
Kampaň se sloganem „Sydney Sweeney má skvělé džíny“ (či geny) to pak na sociálních sítích schytala za eugeniku, tedy výběr lidí podle jejich genetických vlastností. Žena jiné pleti než bílé by v takovém spotu hrát nemohla, jsou mnozí přesvědčení, a dalším vyzdvihování genů modrooké blond herečky připomíná nacistickou propagandu árijské rasy, nebo pokračování kulturních změn, které podporují příznivci hnutí MAGA jako zdůrazňování tradičních rolí mužů a žen.
Pro někoho obyčejné přehánění, jiní už si ale nejsou tak jistí, o co v reklamě na džíny vlastně jde, když se nakonec ukázalo, že Sydney Sweeney je od loňského roku registrovanou republikánkou.
Odhalení politické příslušnosti herečky pak nadšeně okomentoval prezident Donald Trump: „Tak teď se mi její reklama fakt líbí!“ A k diskuzi se připojil i viceprezident J. D. Vance, který vyzval demokratickou stranu, aby i nadále vyjadřovala svou nelibost vůči kampani American Eagle a hrála tak do karet republikánům.
Značka pro dívky, reklama pro muže
Marketéři amerického výrobce oblečení sice v oficiálním prohlášení tvrdí, že jejich kampaň byla vždy jen a pouze o džínách. Ve světě módy, který se ale v posledních letech navenek hlásí k tělesné inkluzi, nyní působí sexualizovaná reklama zaměřená na mužské publikum jako velmi zpátečnický krok.
American Eagle vytvořil reklamu plnou dvojsmyslů s cílem zviditelnit se. Ovšem za jakou cenu? Donalda Trumpa a jeho blízké snad sexualizovaný obsah potěšil, ale zcela narušil důvěru svých hlavních zákaznic – mladých dívek – které hledají autentičnost a respekt.