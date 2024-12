Rusko a Írán v Sýrii oslabily, proto padl Asadům režim

Tedy najednou... Pouze se potvrdila pravidla drsné geopolitiky. Místní islamičtičtí povstalci, kteří se snaží vehementně přesvědčit svět, že už dávno islamisty nejsou, se rozhodli využít slabosti diktátora Bašára Asada a dobýt si větší kus Sýrie. Zatím ovládali hlavně provincii Idlíb. Ale to, s jakou rychlostí pokořili města Allepo a Hamá, je asi přesvědčilo, proč si „neudělat výlet“ i do Damašku a nezničit Asadův režim.

Jak je možné, že najednou tak úspěšně zaútočili přes hranice mnoho let zamrzlého konfliktu? Odpověď zní: Rusko i Írán, Asadovi spojenci v oblasti, výrazně oslabily. Prezident Vladimir Putin je totiž extrémně zaneprázdněn na Ukrajině, kde potřebuje veškerou techniku. Bez ruského letectva by Asad neodrazil rebely už před dekádou na začátku občanské války a mohl se poroučet do propadliště dějin. I tentokrát ruská letadla vzlétla, ale bylo jich málo. A je otázka, co se stane s ruskou leteckou základnou nedaleko Latákije. Moskva ji asi ztratí a tím i velkou část vlivu na Blízkém východě.

Ani Írán nezažívá nejlepší období, Izrael zdecimoval jeho spojence z libanonského Hizballáhu. Teheránští ajatolláhové sice nejprve Asadovi slíbili pomoc, přitom však rychle stáhli své vojáky ze země.

Své v Sýrii říká hlasitě i Turecko, které stojí za některými skupinami, jež bojovaly proti Asadovi. I když není jisté, jak výrazně „sultán“ Erdogan ofenzivu rozfoukával. Z úspěchu povstalců může profitovat při potlačování Kurdů. Konflikt však může vyvolat další uprchlickou vlnu a ještě víc finančně zatížit nejen Turecko.

Blízký východ však do konce roku čeká pěkně turbulentní počasí. Je otázka, jestli povstalci v čele s islamistickým uskupením Haját Tahrír aš-Šám sjednotí celou Sýrii, která je rozdělena mezi několik skupin, jednu část ovládají i Kurdové. Možná dojde ke zdání jednoty, ale jednotlivé skupiny si asi udrží moc ve svých „pašalících“.

Poraženými jsou tedy Rusko i Írán a vítězem Turecko. Záležet bude také na tom, co udělá Izrael, který drží syrské Golanské výšiny. Zkrátka, jak je to v oblasti zvykem, nic není jisté. Ještě před třemi týdny by nikdo netipoval pád Asadova režimu.