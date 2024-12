Politolog: Stabilní Sýrie s vládou islamistů? Pro Egypt a další země problém

V Sýrii je zatím jasné jen to, že jsou tam islamisté v sakách. Ale i pokud se ukáží jako demokraté, bude to pro některé země Blízkého východu velký problém, říká Marek Čejka, odborník na Blízký východ z Mendelovy univerzity v Brně. Saúdská Arábie, Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty by z toho měly vnitropolitickým problém, protože se samy snažily své opoziční síly během arabského jara zadupat do země, vysvětluje. Kromě toho jsou problémy i jinde. V Izraeli jsou u moci radikální politici a je tu sílící Turecko.