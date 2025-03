Prozatímní vláda v Damašku vzdoruje rozkladu a porcování Sýrie

„Rada bezpečnosti OSN vyzývá prozatímní úřady, aby chránily všechny Syřany, bez ohledu na jejich etnicitu a náboženství,“ stojí v čerstvém prohlášení světové organizace. „Syrské prozatímní vedení musí postavit pachatele tohoto masového zabíjení před spravedlnost.“

Prozatímní syrský prezident Ahmad aš-Šar´a, jehož frakce Haj´at Tahrír aš-Šám (HTS) byla v minulosti spojencem teroristické sítě al-Káida, už před týdnem opakovaně prohlásil, že krveprolití v západní části Sýrie podkopává jeho snahu o sjednocení země a slíbil vyšetření i potrestání pachatelů, „i kdyby to měli být jeho spojenci“. Samo syrské ministerstvo obrany uvedlo, že o život přišlo při bojích a zabíjení přes tisíc lidí, z toho tři čtvrtiny tvořili civilisté.

Nastane smír s Kurdy?

Už v pondělí, tedy vzápětí po dramatických událostech v oblasti Latákije, Šar´a oznámil, překvapivý průlom: vláda podepsala dohodu se Syrskými demokratickými silami (SDF), tedy hlavní politickou frakcí další menšiny, syrský Kurdů. Ti dosud měli s vládnoucími islamisty velmi napjaté vztahy. Na základě dohody ale mají být do syrských vládních sil začleněny ozbrojené kurdské formace YPG, které se dosud těšily podpoře Spojených států.

Turecko, které léta poukazuje na provázanost YPG se Stranou pracujících Kurdistánu (PKK) považovanou za teroristickou organizaci, a zároveň podpořilo prosincové tažení islamistů na Damašek, přitom dosud trvalo na úplném odzbrojení syrských Kurdů. Pod damašskou vládu se má nyní vrátit letiště v Kámišlí i ropná pole na východě Sýrie a stát Kurdům v dohodě zaručil plná ústavní práva a občanství. „Je to poprvé v historii Sýrie, kdy je na státní úrovni zmíněna kurdská identita. Po desítky let byly stovkám tisíc Kurdů odpírány úřední dokumenty a nesměly mít živnosti ani vlastnit půdu,“ upozornila turecká analytička Amberin Zamanová.

Turecku jde i o vztahy s vlastními rebely

Zcela zásadní krok na cestě k usmíření mezi centrální mocí a Kurdy, kteří momentálně ovládají třetinu syrského území (avšak nikoli populace), může být vnímán jako indicie, že Šar´a myslí snahu o udržení jednotné Sýrie bezpečné pro všechny obyvatele skutečně vážně, a že masakry šíitských Alavitů jsou výjimkou z tohoto trendu. Zároveň ale tato překotná iniciativa okamžitě přitáhla pozornost Turecka. „Úplná realizace dohody přispěje bezpečnosti a míru v Sýrii,“ prohlásil v úterý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Vítězem budou všichni naši syrští bratři.“

Ve čtvrtek pak z Ankary vyrazila mapovat novou situaci v Sýrii nebývale elitní silová delegace: turecký ministr zahraničí Hakan Fidan, ministr obrany Yasar Güler a ředitel tajné služby MIT Ibrahim Kalin. Turecko během občanské války dlouhodobě podporovalo syrské sunnitské islamisty a zároveň i vedlo aktivní bojové operace proti tamním Kurdům. Nynější legitimizace SDF a jejich milice YPG v sousední Sýrii přitom může mít dopad i na vývoj v samotném Turecku – tam právě v těchto dnech doživotně vězněný vůdce PKK Abdüllah Öcalan oznámil výzvu ke složení zbraní, k rozpuštění své strany a k obnovení mírového procesu s tureckou vládou.

„Změny spojeneckých vztahů v Sýrii, zdůrazněné dohodou mezi SDF a vládou, potvrzují, že Öcalanův apel není izolovaný a zaměřený jen dovnitř Turecka, ale že nabízí zásadní příležitost k redefinování turecké bezpečností politiky i budoucích pozic kurdských aktérů a regionálních vztahů,“ shrnula analýza televize al-Džazíra.

Izraelské obavy ze syrských islamistů

Vedle syrských Kurdů a turecké vysoké hry v Sýrii se pozornost upíná také k angažmá Izraele v této arabské zemi. Ihned po pádu Asadova režimu židovský stát k již okupovaným Golanským výšinám, které Sýrii zabral při šestidenní válce v roce 1967, obsadil i dosud demilitarizovanou zónu východně od Golan, kterou do té doby velmi efektivně střežily mírové jednotky OSN – sami izraelští činitelé po desítky let uznávali, že hranice se Sýrií byla z pohledu Izraele nejklidnější a nejbezpečnější. Spolu s tím Izraelci v posledním čtvrtroce vybudovali i několik nových stanovišť ještě hlouběji v syrském vnitrozemí, včetně postu na nejvyšší hoře Sýrie Džabal aš-Šajch, nazývané v Izraeli a v západních médiích Hermon.

Zprvu Izraelci tvrdili, že jde o akutní a dočasné opatření po mocenském zvratu v Damašku a popírali informace, že armáda obsadila i další území, včetně řady syrských vesnic. Po čtvrt roce je jasné, že šlo spíše o informační kouřovou clonu plánovaných dlouhodobých kroků. Naposledy v úterý potvrdil izraelský ministr obrany Jisrael Kac, že žádný plán pro stažení okupačních jednotek jeho vláda nemá. „Každé ráno, když Džoulání (dřívější válečné jméno Ahmada Šar´a) otevře v prezidentském paláci v Damašku oči, uvidí, že ho sledujeme z Hermonu. Izraelská armáda zůstane v Sýrii naneurčito.“

Ačkoli Rada bezpečnosti OSN ve zmíněném prohlášení vyzývá i k respektování syrské svrchovanosti, Izrael vytváření nové okupační zóny zdůvodňuje ochranou svého území i zabraných Golan, podobně argumentuje při průběžném bombardovaní různých objektů syrské armády. Na jihu Sýrie má už přinejmenším devět vojenských základen, v oblasti obsazené židovským státem žije přibližně 40 tisíc Syřanů. Na dálku Izrael kontroluje i vzdálenější oblasti, prakticky až po 40 kilometrů vzdálený Damašek a okolí jihosyrské Suvajdy, kde chce zabránit působení syrských vládních jednotek.

Rozpolcení Drúzové – s vládou, nebo s Izraelem?

Paralelně s tím Izrael v posledních týdnech velmi často v médiích zdůrazňuje, že je připraven také chránit jihosyrské Drúzy před syrskou vládou – armáda dává do oběhu fotografie rozdávání potravinových zásilek obyvatelů jižní Sýrie, v nejbližších dnech má Izrael vpustit na území okupovaných Golan syrské Drúzy, kteří tam chtějí pracovat v zemědělství, v pátek několik desítek syrských drúzských duchovních navštívilo hrobku světce i přímo v Izraeli – bylo to možné poprvé od roku 1948.

„Zemí, které se nejvíce a zcela otevřeně snaží v tuto chvíli zasahovat v Sýrii, je Izrael, a to využitím tamních Drúzů. Zatím to ale vyvolává spíš negativní odezvu a kritiku takového vměšování,“ shrnul Charles Lister z amerického Middle East Institute. „S výjimkou jediné frakce, v jejímž sedmičlenném vedení jsou mimochodem tři bývalí generálové svrženého syrského režimu, všechny drúzské skupiny na jihu Sýrie, s nimiž jsem mluvil, odmítají jakékoli úvahy, že by se měly nechat chránit Izraelem a že by s ním měl spolupracovat. Naopak, v posledních týdnech pracují na posilování vztahů s Ahmadem Šar´a a s prozatímní vládou.“

Už když ve světle masakrů Alavitů Izrael ohlásil, že je připraven chránit syrské Drúzy, ozvali se někteří vůdci této komunity s odmítavým prohlášením. Je zjevné, že jakékoli spolupráce s Izraelem je může vystavovat ještě většímu nebezpečí – podobné stigma kolaborantů měla i tzv. Jiholibanonská armáda, kterou si Izrael v 70. a 80. letech vytvořil a udržoval ke kontrole okupační zóny na jihu Libanonu.

A když v týdnu vyšlo najevo, že ústřední syrské vedení jedná po Kurdech o zásadní dohodě i s klíčovými drúzskými představiteli, jiní vystoupili s prohlášením, že vládě v Damašku naprosto nedůvěřují.

Podobně jako Izrael pro posilování svého vlivu a oslabování syrské vlády sází na tuto nejednotnost Drúzů, v uplynulých měsících se řada izraelských představitelů vyjadřovala i o spojenectví se syrskými Kurdy a potřebě jejich ochrany – na toto téma loni v prosinci vydal prohlášení např. izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, když v té době turecká invazní armáda na severu Sýrie útočila na jednotky YPG.

Ruské základny jako izraelský nástroj

Izraelské aktivity zaměřené na oslabení konkurenčního tureckého vlivu v Sýrii i samotné syrské vlády jdou ale ještě dál. Koncem února vyšlo najevo, že Izrael v zákulisí lobbuje u Američanů, aby v Sýrii mohly nadále zůstat obě ruské vojenské základny. O jejich osudu se hodně spekulovalo krátce po pádu Asadova režimu, kdy se zdálo, že vítězní islamisté donutí ruské podporovatele dosavadního režimu k odchodu ze země – ostatně samotného Bašára Asada Rusové s pádem jeho vlády spěšně evakuaovali právě z letecké základny Hmajmím.

Když pak letos v lednu do Damašku přijela vysoká ruská delegace a jednala s Ahmadem Šar´a, objevily se oficiálně nepotvrzené zprávy, že nové vedení Rusům nabídlo možnost zachovat základny na syrském území výměnou za vydání Asada. Nyní tedy podle zákulisních zpráv potvrzených několika zdroji nepožaduje zachování strategických ruských základen na Blízkém východě pouze Moskva, ale také Izrael. Tato informace přitom vyšla na světlo jen pár dní po široce rozebíraném jednání ve Valného shromáždění OSN, kde židovský stát spolu s několika dalšími zeměmi hlasoval proti odsouzení ruské invaze na Ukrajinu.

Poslední týdny tedy zřetelně ukazují, že nové syrské vedení musí ve snaze stabilizovat zemi čelit aktivitám řady okolních států, které naopak mohou mít v některých ohledech zájem na udržování rivality a napětí – vedle Turecka a Izraele se spekuluje také o Íránu, který po masakrech Alavitů vyvracel obvinění, že to byl právě Teherán, který ze zákulisí přispěl k útokům alavitských proasadovských milicí na jednotky syrské vlády a tím vyprovokoval boje a vraždění. Vedle těchto vlivů mohou být odkazy na teroristickou minulost HTS i samotného Džouláního, alias Ahmada aš-Šar´a vlastně malicherným problémem.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha