Tah mimo šachovnici. Nikdo teď neví, jaká bude reakce Moskvy

Začněme u druhé otázky. Panují obavy, že obsazení kontrolní stanice plynovodu v ruské Sudže povede k ukončení dodávky ruského plynu na starý kontinent, a tím zvedne ceny i toho neruského. Není to však tak horké. Evropa bere z Ruska jen asi pět procent své spotřeby, dovoz zkapalněného plynu může nahradit ruský výpadek a zásobníky v Evropě jsou poměrně plné.

Horší by bylo, pokud by vojenské akce poškodily Kurskou jadernou elektrárnu. Spad by zasáhl i Evropu. Ale na to si obě strany snad dají pozor. Cílem Kyjeva to není. Svým neočekávaným útokem zcela mimo „pravidla“ současné rusko-ukrajinské války chtěla Ukrajina překvapit Rusko, ne ohrozit Evropu.

Hra je ale teď mimo obvyklou šachovnici a nikdo neví, jaká bude reakce Moskvy. Zvlášť když tvrdí, že bojuje nejen s Kyjevem, ale se Západem.