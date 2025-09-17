Tajemná obálka od Masaryka. Proč nás roky skrývané poselství patrně zklame

Novináři předem odhadují, jaké překvapení tam asi bude – včetně odhalení typu: „Jsem synem císaře Františka Josefa I.“ Nebo: „Hilsner to udělal, mýlil jsem se.“ Nebo: „To jste si mysleli, holenkové, že tady bude nějaký přelomový vzkaz, nebude, tak to jsem vás pěkně převezl.“
Nebo že tam napíše prostě jenom. „Pravda vítězí.“ Nebo že tam bude: „Dejte si bacha na Hitlera.“ Nebo: „Dejte si pozor na komunisty.“ (díky)
Nejkouzelnější na tom ale je, jak se do této události promítá dnešní bulvární doba, která předpokládá, že podobná zpráva z minulosti bude šokující, osudová a přelomová. Na internetové stránce tajemnaobalka.cz se dokonce objevilo počítadlo s dny, hodinami a minutami do otevření, jako kdyby to byl start rakety. Když jsem začal psát tento text, zbývaly 3 dny, 23 hodin, 00 minut a 38 sekund.
Je to samozřejmě riskantní psát podobný komentář předem, protože nemohu vyloučit to jedno procento pravděpodobnosti, že byl synem císaře, nicméně myslím si, že v pátek přijde kolosální zklamání. A to nejen proto, že Masaryk – jak připomíná můj kolega historik – neměl smysl pro humor, ale také proto, že to psal úplně na sklonku života, když už nebyl úplně při síle.
A také proto, že kdyby tam bylo něco šokujícího, tak by to Masarykova rodina prostě stopila. Celý tenhle cirkus vypovídá mnohem víc o naší době než o době Masarykově, která si nepotrpěla na gesta, která od té obálky čekáme.
Pravda je, že tam může být něco, co by se mohlo dotknout někoho z Masarykových současníků. Je celkem zvykem, že lidé dávají své pozůstalosti archivům s dodatkem „otevřít“ za 30 let“, právě aby podobné problémy eliminovali. Co se zatím ví? Uvnitř mají být slova, která si zapsal Jan Masaryk u otcova smrtelného lože (Masaryk zemřel 14. září 1937), nicméně letos ani není žádné výročí, jako že by se to otevíralo třeba 100 let od nadiktování.
Otevřít za 20 let
Obálku dostal 19. září 2005 národní archiv od Masarykova tajemníka Antonína Suma (zemřel o rok později) s tím, že je na ní pečeť do roku 2025. Sum už předal archivu pozůstalost Jana Masaryka v roce 1996, ale obálku přinesl s odstupem. Pozůstalost je nezpracovaná, takže tam mohou být klidně větší překvapení než ta obálka, akorát na to není zaostřená taková pozornost.
Proto to přesné datum pozítří, se kterým ovšem Masaryk už nepočítal. Je totiž otázkou (z toho, co jsem zatím o kauze načetl), za jakých okolností sám TGM vůbec chtěl, aby se obálka otevřela a těžko počítal s tím, že to bude zrovna v pátek v roce 2025. S tímto aranžmá vůbec nepočítal.
Neví se, kolik listů v obálce je, jestli to je jedna stránka, nebo rukopis románu, který chce ještě vydat. Absurdní je i to, že čtenáři v anketách odpovídají na internetu, co tam asi bude, přitom stačí počkat do pátku.
My jsme se s kolegou shodli, že to asi bude spíše nějaký těžko srozumitelný filozofický traktát, spíš než něco, nad čím prezident Petr Pavel užasne a řekne: „No, to je něco!! To jsem nečekal.“
Občas si říkám, že by trochu střízlivosti neuškodilo. Ale abych nekončil nudně, jedna moje kamarádka včera poznamenala: „Třeba tam bude nějaká nahatá fotka.“ To by Masaryk překvapil.