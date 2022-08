Názor

Je naše vláda skupinou mistrných stratégů připravujících se na horší časy, nebo zmatenou partičkou, která sice vyznává společnou ideologii minimálních rozpočtových deficitů, ale jinak si neví rady? Člověk by rád věřil tomu prvnímu, jsou to vesměs zkušení politici alespoň průměrné inteligence a na vládnutí se někteří z nich připravovali i osm let.