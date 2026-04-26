Když kdekdo tančí. Zdraví je drahé a profesionálové na parketu roztančí i dřevo

Podpora obliby společenského tance je prý jedním z účelů televizní show StarDance, která se v těchto dnech tak halasně skloňuje. Patří do veřejnoprávní televize, nebo nepatří? Není bez půvabu, že po tomto populárním pořadu propagujícím pohyb a kondici jde právě strana, jež disponuje ministrem pro sport, prevenci a zdraví a která přišla se zásadní kampaní „Zdraví je drahé, schody jsou zdarma“. Mimochodem jí na tomto místě děkuji za celonárodní propagaci této mé rubriky.
Pro starší, čilé, pokročilé
Ať už je tomu ale jakkoliv a budou-li diváci napříště sobotu co sobotu zapínat „Českou“, nebo Novu, něco na tom tancování je.
StarDance by měla na ČT zůstat, řekl Babiš. Údajnou nahrávku radních chce vyjasnit
Možná i zápal mladší generace naší rodiny pro tento pořad přispěl k tomu, že jsme se s mužem na stará kolena přihlásili do tanečních. Do tanečních pro dospělé ovšem, od kterých jsme očekávali něco jako taneční univerzitu třetího věku – pěkně pomalu, podle našich zatuhlých možností a aktuálního stavu tonometru. Což se překvapivě nenaplnilo, a ještě překvapivěji – vlastně nám to ani nevadí.
Vzhledem ke covidové uzávěře má totiž česká společnost určitý počet dvacátníků, kteří se v příslušném věku místo v oblecích a rukavičkách pod reflektory tanečního sálu potili u online výuky v temnotě svých dětských pokojů. A ti teď dohánějí, co na parketu zameškali. Alespoň v našem kurzu.
Prevence před Alzheimerovou chorobou, ale i duševními problémy. Proč by měli lidé více tančit?
Potom jsou tu také zachovalí padesátníci, hotoví lvi salonů, které k panu Vavruškovi zjevně vyhnaly mladší přítelkyně. Tyhle páry jsou dvojí: buď byl lev lvem už zamlada a sambu nebo bolero švihá jako profík, až budí podezření, zda si sem tam nepřivydělává sňatkovým podvodnictvím – anebo tu jsou lvi, řekněme, z donucení. Ti se snaží, seč mohou, ale jejich taneční kariéry patrně vždy zůstanou na úrovni „je ochoten, není-li zbytí“.
Zachránit, co se dá
Pokukujeme také po dvojicích srovnatelného věku s námi. Tyhle podezíráme, že sem vyrazili zachránit svůj krachující vztah. Píšu to nerada, ale budou-li si navzájem pořád takhle šlapat po nohou, moc to s nimi nevidím. S tamtěmi druhými to asi taky nedopadne, soudíc podle toho, jak se paní i na třetí hodině tváří kysele. A ti dva, co zachraňují naši čest věkem ještě o generaci starším, to sice po prvním svižném jivu vzdávají, ale o jejich pouto strach nemám – na baru se podle všeho po zbytek hodiny baví celkem přátelsky.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
A potom jsme tu samozřejmě my. Pokud někdo tvrdí, že si „tělo pamatuje“, to moje si tedy z doby před třiceti roky nepamatuje vůbec nic. Muže tu pomlouvat nebudu. Naštěstí je Jakub Vavruška mistrem svého oboru nejen co se týká výuky kroků.
Za jeho shovívavost a nekonečnou trpělivost by měli koncesionáři své poplatky místo StarDance přesměrovat k němu. Sambu jsme se zatím nenaučili, ale hodně se nasmějeme, a ještě nikdy jsme neodešli s pocitem, že bychom místo tanečního sálu měli raději zůstat u té televize.
Jako před kamerami
Navíc tu můžeme hvězdy StarDance vidět naživo. Ne ty hudebnické, spisovatelské nebo herecké, které se před očima televizní veřejnosti pracně a v obdivuhodně krátké době učí náročné kroky a kreace. Ale ty druhé – jejich profesionální partnery, pro které je tanec druhá přirozenost a které nakonec pokaždé roztančí i dřevo. Nebo mě. Ve StarDance totiž pravidelně vystupuje hned několik Vavruškovic lektorek a lektorů. A potvrzuji, že jim to v tanečních pro dospělé jde úplně stejně dobře jako před kamerami.
Takže nakonec ještě nějaké to poučení. Zdraví je drahé, hlásá vládní kampaň. StarDance taky, samozřejmě, a zadarmo nejsou ani ty taneční. Pokud se ale podaří najít vhodnou kombinaci, funguje to bezvadně.
StarDance 2026: Známe všechny taneční páry, moderátory i porotce
Jasně že každý nebude výsledně tančit jako Jakub Vavruška nebo Adriana Mašková, zvlášť když už mu táhne na padesátku. Bude se ale hýbat, což je vzácné, a v pěkném oblečení si jednou týdně vyrazí se svým milým nebo svou milou: zažít trochu legrace, napít se na baru a okouknout i na ostatních, že nás spousta ještě nepatří do sběru. A třeba i ta samba se časem zvládne.