Tankujte plnou, raději hned. Konflikt Izraele s Íránem může ceny paliv prudce zvýšit

Čeští řidiči se náhle musí připravit na prudký růst cen pohonných hmot už v nejbližších dnech. Čím dříve natankují „plnou“, tím lépe. Na světových trzích v posledních dnech dramaticky zdražuje ropa, v Evropě ještě dramatičtěji stoupá cena velkoobchodně prodávaných paliv, například motorové nafty. Důvodem je pochopitelně útok Izraele na Írán, který zastihl v nedbalkách celý svět. Jak amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak třeba i státy oblasti Perského zálivu. A tím pádem také mezinárodní obchodníky s ropou.

Je to přitom jen pár dní od doby, kdy mohli tuzemští motoristé se značnou nadějí vyhlížet nejlevnější léto novodobé historie. Zdálo se, že pohonné hmoty budou o těchto prázdninách v poměru k průměrnému čistému výdělku v Česku tak levné jako nikdy za celou dobu minimálně od 80. let minulého století. Dokonce panovala naděje, že USA dojednají s Íránem novou jadernou dohodu, jeho ropa se vrátí na světové trhy, takže ceny pohonných hmot v Česku poklesnou ještě o to výrazněji. Vždyť ještě v neděli měla příslušná ománská jednání mezi Washingtonem a Teheránem pokračovat, jak dlouho věřil sám Donald Trump.

Jenže do všeho „hodil vidle“ izraelský úder. Ten představuje historicky první letecký útok židovského státu na íránská jaderná zařízení. Navíc jej Tel Aviv podnikl jaksi za zády Washingtonu. Skutečným hybatelem dění na Blízkém východě se nyní jeví být mnohem spíše stále asertivnější Izrael než kdokoli jiný, včetně Spojených států.

Asertivitu Izraele mohla umocnit jeho obava z přílišné krotkosti americké administrativy vůči íránské teokracii při zmíněných vyjednáváních, když již delší dobu pozoruje Trumpovu bezradnou krotkost vůči ruské autokracii ve válce na Ukrajině. Situaci na Blízkém východě tedy židovský stát bere pevněji do vlastních rukou. Počítá zjevně, že když Trumpa postavil před hotovou věc, ten podobně krotce přikývne, jakožto fait accompli...

Ostře sledovaný průliv

Což se, zdá se, v podstatě děje. Pravděpodobnost zapojení USA do izraelsko-íránského konfliktu stoupá každou hodinou. A s tím roste také cena ropy.

Hrozí totiž rozsáhlý blízkovýchodní konflikt, který může vést i k blokádě Hormuzského průlivu. Ten představuje jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem a patří mezi nejdůležitější strategická místa světa. V nejužší části „hrdla“ má přitom šířku pouze lehce přes 50 kilometrů.

Denně se jím za normálních podmínek přepraví přibližně osmnáct milionů barelů ropy – což je zhruba čtvrtina veškeré celosvětově námořně přepravované ropy. Kompletní blokáda této úžiny by podle výpočtu největší americké banky JP Morgan v nejhorším scénáři zvedla cenu ropy Brent až na 130 dolarů za barel.

K úrovni 130 dolarů za barel se cena ropy naposledy přechodně přiblížila v březnu 2022, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Benzin se tehdy v Česku prodával průměrně celorepublikově až za více než 47 Kč/l a cena nafty atakovala hranici 50 Kč/l.

Hrozí tak obživnutí „černé můry“ nejen českých motoristů, ale také – a zejména – států Perského zálivu. Úder Izraele nečekaly, jako jej nečekal sám Trump. Měly za to, že si květnovým královským pohoštěním při jeho turné na Blízkém východě Trumpa „pojistily“. A že mu definitivně rozmluvily přikývnutí izraelskému úderu na Írán. Ten měl židovský stát původně naplánován už na květen. Čekal ale nejprve na Trumpův souhlas. Ten však nepřicházel. Trump se místo toho vydal právě na blízkovýchodní turné. A leccos dojednal, takže Trump Organization, kterou zakládal a v jejímž čele stojí jeho synové, chystá s partnery, jako je největší saúdskoarabský realitní developer, nákladné projekty typu výstavby mrakodrapu v Dubaji či golfového hřiště v Kataru.

Navíc, Saúdská Arábie vyšla Trumpovi vstříc i tím, že v rámci uskupení tradičních ropných těžařů OPEC+ iniciovala letos na jaře několikeré navýšení těžby. Čímž srazila cenu ropy a tím pádem i pohonných hmot, a to i v Česku. Americký prezident k něčemu takovému kartel OPEC opakovaně vyzýval. Levná paliva totiž snižují inflaci i v USA, jejíž zkrocení voličům slíbil.

Zkrátka a dobře, státy Perského zálivu měly za to, že si Trumpa zlevněním ropy či společnými realitními projekty naklonily natolik, že ten Izraeli úder na Írán neposvětí. Jenže situaci zle vyhodnotily. Nepočítaly s tím, že Izrael se nakonec odhodlá k úderu i bez Trumpova souhlasu. Jen o měsíc později, než původně zamýšlel.

Dlouho pracně budovaná politika détente států Perského zálivu vůči Teheránu, kterou dokonce podpořily nemalými investicemi v Íránu, se během několika dní obrací v prach. Definitivně ji ukončí případné, stále tedy pravděpodobnější zapojení Spojených států do izraelsko-íránského konfliktu.

Předejití rozsáhlé blízkovýchodní válce bylo třeba pro Saúdskou Arábii tak zásadní, že právě byla ochotna navýšit těžbu ropy a snížit si tak mocně své příjmy z ní, jen aby si naklonila Trumpa. Amerického prezidenta získala. Izrael však ne. Ten naopak nyní získal pro svoji věc Trumpa, jenž se tedy ale spíše jen ocitá ve vleku dění. Stejně jako státy Perského zálivu a ostatně stejně jako třeba i čeští motoristé.