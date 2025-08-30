Prsten a šaty, které sleduje celý svět. Zásnuby Taylor Swift dokazují, že se do svatebního byznysu vrací jemnost

Slavné nevěsty měly vždy zásadní vliv na to, co se nosí k oltáři. Svatební šaty, kytice a doplňky, které zvolily Grace Kelly, Audrey Hepburn nebo princezna Diana, určovaly nové trendy – od střihů a použitých materiálů, přes délku vlečky či množství krajky, až po barevné odstíny. Designéři, jejichž modely si celebrity kupují, tím získávají okamžitou prestiž a jejich tvorba se stává vyhledávanou i mezi dalšími nevěstami. Éra sociálních sítí navíc zajišťuje, že se každý detail svatebního outfitu šíří rychlostí blesku a inspiruje tak další generace.
Efekt Taylor už odstartoval
Hráč amerického fotbalu Travis Kelce před pár dny požádal o ruku svou přítelkyni, zpěvačku Taylor Swift. O samotné veselce – co si nevěsta oblékne, jaký outfit zvolí ženich, kde se svatba uskuteční nebo zda se mezi družičkami objeví i Selena Gomez – zatím nevíme vůbec nic.
Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení
Přesto je toto zásadní životní rozhodnutí Kelce a Swift, tedy říct si své „ano“, označováno za nadcházející královskou svatbu, která může významně ovlivnit svatební byznys. Pro představu - svatby princezny Catherine a prince Williama měla podle odhadů dopad na britskou ekonomiku ve výši jedné miliardy liber, u švagrové Meghan Markle a prince Harryho se hovoří o 1,25 miliardách. Deník The Wall Street Journal pak vdavky slavné zpěvačky a sportovce přirovnal k akci rozměrů Super Bowlu – jedné z největších sportovních a kulturních událostí v USA.
Ostatně výrobci už sklízí svou odměnu. K zásnubám si totiž zpěvačka oblékla bílé midi šaty s černými pruhy, řaseným živůtkem, volnou áčkovou sukní a odnímatelnými ramínky. Hedvábné šaty prodával e-shop Ralpha Laurena za 398 dolarů, tedy kolem deseti tisíc korun, ale sklady výrobce už hlásí jen posledních pár kusů v omezených velikostech.
Velký, ale ne největší
Symbolem zasnoubení slavného páru - pětatřicetileté zpěvačky a jejího stejně starého partnera - se stal zásnubní prsten, který podle dostupných informací vybíral sám snoubenec společně s designérkou Kindred Lubeck ze studia Artifex Fine Jewelry v New Yorku. Tvarem i materiálem jde o výjimečný kousek s nádechem vintage estetiky. Kombinuje totiž diamant s polštářovým cushion brusem se zaoblenými rohy a žluté zlato – ladící k oblíbeným hodinkám Taylor od značky Cartier.
Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift
Zamilovaný pár tak následoval současný trend velkých zásnubních prstenů, které upoutají pozornost na první pohled. Nedávno obřím šperkem na prsteníčku zaujala například Lauren Sánchez, nyní manželka Jeffa Bezose, či Georgina Rodríguez, snoubenka Cristiana Ronalda. Prsten Taylor Swift je sice větších rozměrů, avšak méně okázalý – nedává na odiv svou cenu, spíše působí romanticky a něžně. Pokud se tedy do svatebního byznysu skutečně vrací romantika a opravdová láska místo okázalosti a astronomických částek, pak je to trend, který stojí za to následovat.