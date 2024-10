Amerika mění strategii proti Číně. Po přepadu Tchaj-wanu chce rozpoutat dronové „Peklo“

Vojenskou pomoc Tchaj-wanu komplikuje řada faktorů, v první řadě však značná vzdálenost od okolních amerických základen, neřkuli od americké pevniny. Ostrovní republika je od nejbližších opěrných bodů na Guamu a v japonském městě Jokosuka přes dva tisíce kilometrů daleko, do slunné Kalifornie je to dokonce 10 tisíc kilometrů. To odkazuje jakýkoli urychlený přísun posil do říše snů.

Připomeňme navíc, že americké základny v Pacifiku disponují jen omezenou výzbrojí a vybavením. Kupříkladu mezi červencem a zářím neměly USA kvůli kombinaci několika důvodů v oblasti jedinou letadlovou loď. Jakákoli vojenská odpověď tedy bude v první řadě motivována cílem zdržet prvotní čínský nápor a počkat, dokud nebudou moct dorazit zálohy.

Jak zkomplikovat čínské vylodění

To se samozřejmě snáze říká, nežli provádí, a i v amerických bezpečnostních kruzích probíhá čilá debata, jak toho nejlépe dosáhnout. Jako nejrealističtější se v současnosti jeví takzvaný plán Peklo (hellscape), který prosazuje šéf amerických ozbrojených složek v Pacifiku admirál Samuel Paparo.

Jeho cílem je zahltit Tchajwanskou úžinu v případě invaze tisícovkami dronů, které budou mít za úkol komplikovat čínskou vyloďovací operaci a získat tak Američanům čas. Toto „peklo“ má sestávat z leteckých, vodních i podvodních dronů, jako jsou MQ-9 Reaper, Muskie M18 či Remus. Počítá se i s užitím prostředků, které jsou v režimu utajené, tedy pravděpodobně dosud ve fázi prototypu. Podle Papara Američané potřebují takto získat měsíc, než budou schopni své síly vystřídat a doplnit.

Tento plán se od dřívější americké strategie liší. Jejím cílem bylo zbrzdit a porazit čínskou vyloďovací operaci za použití jaderných ponorek. Ty měly díky své rychlosti a dlouhé výdrži pod vodou komplikovat čínský provoz v úžině a zamezit přísunu posil. Na tomto základě uspořádali Američané hned několik válečných simulací. V té nejznámější, kterou pořádalo začátkem roku 2023 Centrum pro strategické a mezinárodní studie (CSIS), se Spojeným státům podařilo zvítězit. V boji však přišly o tucet ponorek a zhruba dva tisíce námořníků.

Jak vypadá alternativa

Na nutnosti obrany Tchaj-wanu existuje vzácná shoda mezi republikány a demokraty – na rozdíl kupříkladu od války na Ukrajině. Teprve v poslední době začali otázku pomoci ostrovní republice zpochybňovat někteří analytikové blízcí Donaldu Trumpovi, jako je Elbridge Colby či Robert O’Brien.

Podle nich je vojenská konfrontace kvůli ostrovu jednou, nikoli však jedinou možností, jak zabránit čínské agresi v Pacifiku. Jako alternativu navrhují budování široké protičínské koalice v čele s Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií, Indií a Filipínami. Tyto jejich výroky mají patrně primárně za účel přimět Tchaj-pej k větším výdajům do vlastní obrany. V současnosti dává tamní vedení na obranu 2,5 procenta HDP, což je výrazně víc než většina Evropy, avšak výrazně méně než Spojené státy s 3,4 procenta.