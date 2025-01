S nápadem podle britského deníku The Daily Telegraph přišel někdejší šéf tchajwanského loďstva admirál Richard Chen.

Bližší podrobnosti zatím nejsou známy, podle všeho by se ale mělo jednat o systém inspirovaný Spojenými státy. To by ale znamenalo, že dostat se do takové „cizinecké legie“ nebude tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V USA skutečně v některých jednotkách mohou sloužit přistěhovalci, potřebují však k tomu takzvanou zelenou kartu, tedy povolení k dlouhodobému pobytu.