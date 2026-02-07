Výprodej akcií je víc než jen nervozita kolem umělé inteligence. Pro Evropu to může být i příležitost

Marek Hudema
Názor   12:00
Na amerických trzích v posledních dnech proběhl prudký výprodej technologických akcií. Tržní hodnota některých firem se během krátké doby propadla o stovky miliard dolarů. Na první pohled šlo o reakci na zprávy z oblasti umělé inteligence. Ve skutečnosti ale vývoj odhaluje hlubší problém: investoři začínají přehodnocovat, nakolik je technologická revoluce skutečně schopna posílit ekonomiku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Bezprostředním spouštěčem byly nové produkty společnosti Anthropic, které ukázaly, že generativní umělá inteligence dokáže automatizovat právní služby, připravovat finanční analýzy i zvládat odbornou korespondenci. Současně se potvrdilo, že AI výrazně pokročila v programování. Následkem toho se propadly akcie poradenských firem, výrobců podnikového softwaru i společností zaměřených na automatizaci firemních procesů. Investoři začali počítat s tím, že část kvalifikované práce bude nahrazena algoritmy.

Jenže téměř současně začaly klesat i akcie firem rozvíjejících vlastní modely umělé inteligence a jejich klíčových dodavatelů hardwaru. Objevily se pochybnosti, zda masivní investice do datových center, čipů a vývoje nepředbíhají skutečnou poptávku. Zvlášť poté, co se ukázalo, že NVIDIA neuzavřela očekávaný velký kontrakt s OpenAI, začal trh zpochybňovat tempo další expanze.

Investoři prodávají jak firmy, které má umělá inteligence ohrozit, tak firmy, které ji vyvíjejí. To naznačuje, že nejde jen o technologii, ale třeba i o čas a peníze.

Varování i příležitost

Americká ekonomika vstupuje do fáze, kdy vysoké úrokové sazby půjček od investorů začínají tvrdě dopadat na ocenění růstových firem. Technologické společnosti byly poslední dekádu oceňovány podle budoucích slibů, nikoli podle současných zisků. V prostředí drahých peněz se ale diskontuje budoucnost mnohem přísněji. Každý projekt, který nenese rychlou návratnost, je najednou problém.

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

Umělá inteligence přitom zatím nepřinesla měřitelný skok v produktivitě celé ekonomiky. Připomíná to zavádění mobilů a zejména počítačů. Jejich vliv na růst produktivity se těžko měřil a přínosy ve firmách se také ukazovaly jen postupně. Mimo jiné proto, že technologická změna, aby se promítla do celé ekonomiky, potřebuje zavedení celého nového „ekosystému“, kde lze teprve novou technologii stoprocentně využít. Někde to jde velmi rychle, ale celku to dlouho trvá. Navíc ti, kteří nejsou vynálezci a prvními uživateli, mají často nakonec ekonomickou výhodu.

Pro Evropu a také pro Česko je to varování i příležitost. Evropské kapitálové trhy jsou na americký technologický sektor silně navázány, včetně českých bank a penzijních fondů. Oslabení růstu investic do AI v Americe by navíc zbrzdilo tamní ekonomiku a to by se nakonec projevilo i u nás. Evropa také v oblasti AI zatím na USA dost spoléhá, nemá vlastní obří technologické firmy ani skutečně průlomové aplikace umožňující využívat umělou inteligenci v celých odvětvích.

Na druhou stranu, pokud se americký trh nezhroutí, může pomalejší zavádění AI pro nás být výhodou. A pokud nakonec dojde k využití umělé inteligence v průmyslové výrobě, má Evropa šanci na tom vydělat víc, než Amerika nebo Čína, prohlásil nedávno v Davosu šéf NVIDIE Jensen Huang.

