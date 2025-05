Technologie nás nemají uzavírat před světem. Občas nejlépe přijdeme na věci „offline“

I proto mi byl zpočátku ten kritizovaný lockdown docela příjemný, včetně práce z domova. Po přelidněném a překomunikovaném hlavním městě přišel božský klid, samota a ticho. Nikdo v okolí nás neznal a nic po nás nechtěl. Nikdo nezvonil a nikdo na nás nemluvil jen proto, že se to sluší.

Všechno se zpomalilo. Místo běžného obíhání jsme si většinu věcí začali vyřizovat online: nákupy, formuláře, schůzky – vyklidili jsme ulice a přesunuli se k obrazovkám. A zvykli jsme si. Všechno bylo efektivní, pohodlné, bez zbytečných řečí. Nakupovali jsme přes internet potraviny, kutilské potřeby i žrádlo pro kočky. Člověk klikl na myš – a za pár hodin to měl u dveří. Zpočátku to nebylo zrovna nejlevnější, ale s narůstající konkurencí se online ceny postupně snížily na úroveň běžných kamenných obchodů. Introverti slavili ráj na zemi.

To všechno platilo až do chvíle, kdy nám před měsícem došel ocet.

Byla sobota večer: víkendová pohoda, otevřená lahev vína, večeře. A pak jsme zjistili, že fakt nemáme ocet. Nic dramatického – prostě jsme chtěli připravit obyčejnou zálivku na salát. Objednávat kurýra kvůli jedné lahvi, to by se pořádně prodražilo, do nejbližšího města jsem kvůli vínu řídit nemohl, a tak mi nezbylo nic jiného než po dlouhé době, možná vůbec poprvé zajít do malého obchůdku u nás na návsi.

Ještě že ho tu máme. Vede ho milá vietnamská rodina, za což jí patří velký dík. Je to právě vietnamská komunita, která v mnoha malých obcích zajišťuje každodenní dostupnost základních potravin. Drží pomyslně poslední otevřené dveře pro seniory, kteří většinou neobjednávají nákupy přes aplikace, pro děti, které si třeba cestou ze školy chtějí koupit čokoládu či nanuk, anebo pro zoufalce, jako jsem já, kteří prostě v sedm večer nutně potřebují ocet.

„Vypůjčil“ jsem si pár drobných z prasátka našeho synka (netušil jsem, jestli se tam dá platit kartou), dal jsem si je do kapsy a vyrazil. U regálu jsem sáhl po octu, postavil ho na pult u pokladny, sáhl do kapsy – a jak jinak, drobné se mi rozkutálely po podlaze. Skutečný zvuk skutečných mincí. Klekám, sbírám je pod regály a najednou mi s nimi pomáhá snad pětiletý kluk, který byl v obchodě se svým tatínkem. Usmál jsem se na něj, poděkoval mu a pochválil ho před otcem. Usměvavý chlapík pohladil hocha po vlasech a jen tak mezi řečí poznamenal, že tu taky bydlí, že je údržbář a řemeslník a že prý nedávno někomu obkládal záchod a tak dál: znáte to, chtěl si popovídat.

Zbystřil jsem. Pár dní předtím se nám totiž v koupelně uvolnila dlaždička. A najednou jsem měl před sebou člověka, který se může snadno stát součástí řešení naší situace. Souseda, kterého jsem do té doby vůbec neznal. Skutečného člověka z masa a kostí, ne ikonku v aplikaci. Mluvil se mnou a věděl, co s uvolněnou dlaždičkou.

Domů jsem kráčel spokojeně s lahví octa, ale i s dobrým pocitem. Jako by se něco prolomilo: vyšel jsem opatrně z bubliny, kterou jsme si s rodinou kolem sebe vystavěli, z pohodlí, z uzavřenosti, z navyklého ticha.

Možná vám to zní banálně. Možná je to jen malý hloupý sobotní příběh. Ale pro mě to byl tak trochu návrat do reality. Připomenutí, že nemusíme být odstřižení od okolí, a hlavně, že technologie, byť praktické, nás nemají uzavírat před světem.

A také to, že lahev octa někdy poslouží lépe než jen jako přísada do salátu.