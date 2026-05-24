Nová železná opona nebude z ostnatého drátu. Bude z čipů a umělé inteligence

Devadesátá léta dala světu globalizaci. Historicky to bylo naprosto mimořádné období, v němž planeta začala fungovat jako jeden propojený organismus. Zboží, kapitál, technologie, data, lidé i myšlenky překračovaly hranice stále rychleji a levněji, zatímco význam národních hranic v mnoha oblastech slábl. Svět se během několika desetiletí neuvěřitelně zmenšil a hlavním motorem těchto změn byla ekonomická výhodnost.
Postupně jsme si zvykli, že automobil vzniká z komponentů vyrobených na několika kontinentech, nejvýznamnější firmy přesouvají výrobu do Asie a technologičtí giganti fungují prakticky bez hranic. Globalizace však nepředstavovala jen ekonomicky výhodný model. Byla to civilizační změna. Vycházela z víry, že čím více budou státy obchodně, technologicky a kulturně propojené, tím menší budou mít důvod spolu válčit.
Jenže právě tato propojenost začala postupně ukazovat i své slabiny. Výroba v zemích s levnou pracovní silou sice přinášela nižší ceny a vyšší zisky, současně ale vytvářela nebezpečné závislosti. A ty mohou být v geopoliticky nestabilním světě mimořádně riskantní.
Stačí jediná otázka. Co by se stalo, kdyby se Čína rozhodla vojensky ovládnout Tchaj-wan? Pravděpodobně by následovala hospodářská krize, proti níž by dnešní problémy s energiemi působily téměř jako nenápadná epizoda. Tchaj-wan totiž zajišťuje přes 60 procent čipů na zakázku a více než 90 procent výroby těch technologicky nejpokročilejších. Bez nich dnes nefunguje prakticky nic – od automobilů přes nemocnice až po armády a systémy umělé inteligence.
A právě zde začíná vznikat nový typ rozdělení světa.
|
Tchaj-wan jako vyjednávací položka. Trump v Pekingu pohřbil strategickou tradici USA
Spojené státy se snaží vracet část strategické výroby zpět na své území. Evropa o tom mluví také, otázkou však je, zda bude schopna své plány skutečně realizovat. Ve stejné době se rozhořel ještě důležitější boj, tedy závod o dominanci v oblasti umělé inteligence. Kdo v něm zvítězí, ten bude mít možnost ovládnout celý svět.
Nová válka možná začne bez jediného výstřelu
Umělá inteligence totiž nebude pouze dalším technologickým nástrojem. Zasáhne prakticky všechny oblasti života. Překope tradičně konzervativní obory, změní fungování ekonomik a některé profese zcela nahradí. A ten, kdo bude ovládat její nejvyspělejší modely, získá moc, jakou svět dosud nepoznal.
Možná to zatím zní abstraktně. Jenže už dnes vidíme první precedenty.
Nový model společnosti Anthropic nazvaný Claude Mythos Preview údajně dokáže nacházet závažné chyby v digitálních systémech a v některých případech z nich vytvářet funkční způsoby útoku. Jinými slovy, vidí slabá místa, jež zatím nejsme schopni odhalit sami. Pokud by podobné technologie byly bez kontroly uvolněny do veřejného prostoru, mohly by se v rukou lidí se špatnými úmysly stát mimořádně nebezpečnou zbraní. To bylo důvodem, proč se tento model testuje pouze na určitých amerických produktech.
A právě zde se možná rodí nová forma geopolitických bloků.
|
Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou
Nikoliv tedy bloků založených na tankových armádách a jaderných hlavicích, ale na ochraně dat, algoritmů, polovodičů a nejvyspělejších modelů umělé inteligence. Budoucí konflikty tak možná nebudou začínat nočním bombardováním měst. Místo toho přijde na řadu ochromení energetických sítí, nemocnic, bank nebo komunikačních systémů protivníka. Vše bez jediného výstřelu.
O tomto nebezpečí se zatím veřejně diskutuje překvapivě málo. Vedeme debaty o nutnosti zbrojit, o populismu, zadlužování států a migraci. Mnohem méně však mluvíme o tom, že svět možná vstupuje do období technologicky uzavřených bloků (či jednotlivých mocností), které si budou chránit vlastní umělou inteligenci stejně úzkostlivě, jak to nyní dělají s jadernými zbraněmi.
Největší nebezpečí nového modelu
Evropa přitom do této nové epochy nevstupuje v ideální kondici. Nemá dominantní technologické firmy srovnatelné s americkými giganty a v oblasti umělé inteligence bude do značné míry závislá právě na Spojených státech. Současně navíc sílí pochybnosti, zda je západní aliance ještě natolik pevná a předvídatelná, jak jsme si po desetiletí mysleli.
|
Výrobci čipů ve střehu. Blokáda Hormuzu ohrožuje dodávky klíčových surovin
Evropská unie by navíc měla udělat něco, co příliš neumí. Přiznat si realitu. Přestat sama sebe utěšovat, že vše bude fungovat jako dosud, a začít přemýšlet strategicky.
Mohu se samozřejmě mýlit, ale obávám se, že globalizaci, jak jsme ji znali posledních třicet let, začne postupně nahrazovat nový model světa. Největším nebezpečím v něm může být technologická bezvýznamnost a osamocenost na celosvětové šachovnici. Zatím nic nesvědčí pro to, že si evropští lídři naléhavost situace uvědomují.