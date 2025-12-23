Teď už ty Ježíškovy otroky nechte být. Fakt dřou, občas se holt chyba stane

I statisticky je letos stížností na nedoručení, zpoždění či obtížné přesměrování zásilek víc, registrují je spotřebitelské organizace jako dTest či Sdružení českých spotřebitelů. Naopak dopravci uvádějí, že správně podané zásilky doručí do druhého dne. Chválí se také, že letos navýšili počty výdejních míst anebo kapacitu stávajících boxů rozšířili.
Nejsem velký milovník e-shopů, řadu zboží, i když třeba bez slevy, chci nakupovat v kamenných prodejnách. Například výběr knih si vyloženě chci užít u regálů. Oblečení či boty si raději zkusím v obchodě, protože odmítám z lidského a ekologického hlediska nakupování, kdy bych si měl nechat poslat čtyři velikosti domů a pak tři vrátit. Nechci nic vracet.
Moje chyba, můj trest
E-shopy samozřejmě využívám a přiznám se, že letos jsem nakupoval i v rizikové asijské zprostředkovatelně obchodů, před níž odborníci varují. Po všech možných bezpečnostních opatřeních jsem riskl několik objednávek grafických potřeb na hlubotisk a tisk z výšky. Hlavně speciální papíry v Evropě nebyly nebo mě šokovala jejich cena.
Když jsem ale z pěti objednávek rozbalil dvě až podvodné, neodpovídající původnímu popisu, bral jsem situaci jako svůj trest a ani jsem se nepídil po tom, kam bych to měl posílat zpět. No tak ten inzerovaný dokonalý ruční papír s vysokou gramáží, jenž však nedosahoval ani kvality ubrousků z rychlého občerstvení, použiji na utírání špinavých rukou. Moje chyba. Přesto s tímto typem nákupů končím, protože doručení bylo několikrát odloženo a pak přesměrováno pro mnohadenní obsazení výdejních boxů.
Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička
I MF DNES letos popisovala řadu pochybení, přinášela fotky sešlapávání balíků do boxů nebo jiných průšvihů doručovatelů. Jsou to vděčná témata, byť – uznejme – nejsou zase tak častá vzhledem k tomu, kolik zásilek „létá“ Českem.
Sám jsem se několikrát s doručovateli nepohodl, naposledy tento týden. Čekal jsem celý den v kanceláři a dozvěděl jsem se, že věc nešla doručit z „nespecifikovaného důvodu“. Po urgencích jsme se s dopravcem domluvili na určitou hodinu, pak na další, pak ještě jednu a pak už to bylo v pořádku. Nedávno jsem zase našel rozměrný balík se sportovními potřebami hozený za plotem ve křoví, zažil jsem i vyzvednutí neoznámených balíků, které jsem si zkusil najít u obřího dopravce sám a které už ten den měly putovat zpět do ciziny k prodejci.
Nechci ale jednoduše nadávat na zásilkové služby. Obecně mám totiž k této profesi hlavně teď před Vánoci jistou úctu. Z okna kancelářské budovy v centru Ústí nad Labem vidím na ulici, kde staví jedna dodávka za druhou, řidič čekajícím cosi předá, nechá si zaplatit a zpocený zase ujíždí dál. Jistě, vybrali si to povolání asi dobrovolně, ale i tak nyní tyhle Ježíškovy otroky lituji a svým způsobem obdivuji. Fakt dřou a ano, chybám se skutečně nevyhnou.
A co vy? Nadáváte na ně? Nemáte ještě všechny dárky pro blízké?