Jacqueline Kennedyová právě čekala syna a těhotenská móda se řídila zcela jinými pravidly než dnes. Tehdejší manželka prezidentského kandidáta i ostatní ženy se během těhotenství v 60. letech oblékaly především pohodlně a diskrétně – do širokých šatů, áčkových střihů a volných kabátků, které netlačily a poskytovaly dostatek prostoru rostoucímu tělu. Takový přístup neurčovaly pouze módní trendy, ale také tehdejší pohled na těhotenství, které bylo vnímáno jako rizikové období.
Břicha ven
S rozvojem moderní medicíny a poklesem novorozenecké úmrtnosti se proměnil i pohled společnosti na těhotenství, které se mohlo stát viditelnější. Zásadním okamžikem v zobrazování mateřství se stala fotografie Demi Mooreové, kterou pro časopis Vanity Fair v roce 1991 pořídila fotografka Annie Leibovitzová. Snímek nahé herečky v pokročilém stadiu těhotenství vyvolal bouřlivou diskusi. Pro část veřejnosti fotka představovala narušení tehdejších konvencí a kontroverze byla natolik silná, že některé obchody dokonce odmítaly časopis vystavovat v trafikách.
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Neotřelá mateřská móda. Zpěvačka Rihanna šokuje svět svými ‚těhotenskými‘ outfity
Přesto právě tato fotografie zásadně změnila způsob, jakým je dnes těhotné tělo zobrazováno ve veřejném prostoru. Další revoluci způsobila zpěvačka Rihanna. Když v roce 2022 čekala své první dítě, odmítala nosit tradiční široké haleny a kalhoty s vysokou gumou. Ačkoliv za to čelila kritice, Rihanna své rostoucí břicho hrdě vystavovala zpod crop topů, průsvitných košilek a šňůrkových tílek. Těhotenskou módu tak proměnila v sebevědomou oslavu ženského těla.
Těhotné hnutí MAGA
Přední ženy Trumpova hnutí jdou ovšem dál za hranici, kterou vytvořila Rihanna. Druhá dáma Usha Vanceová, podcasterka Katie Millerová i tisková mluvčí Karoline Leavittová nezvýrazňují své těhotenství ve smyslu „budu si nosit, co chci“, ale prezentují mateřství jako roli, pro kterou byly ženy stvořeny. „Nejradikálnější věc, kterou může žena udělat, je přijmout svůj biologický úděl,“ prohlásila Millerová s odhaleným břichem na sociální síti X.
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Popruhy, zlaté řetězy a bříška vystavená na odiv. Proč „netradiční“ těhotenská móda stále pobuřuje?
Zakulacené křivky v upnutých šatech s tulipány a v přiléhavých večerních róbách navíc skvěle zapadají k výroku viceprezidenta J. D. Vance z loňského roku: „Chci více dětí ve Spojených státech amerických.“ Podobné zobrazování mateřství je ale problematické – kromě toho, že připomíná ideál ženství z totalitního Gileádu, opomíjí fyzickou i psychickou náročnost těhotenství a následné péče o dítě. Trumpova administrativa sice chce více dětí, ale už neprosazuje prodlouženou mateřskou dovolenou pro své americké matky. Po vzoru Karoline Leavittové mají porodit, a po šestinedělí jít zpátky do práce.