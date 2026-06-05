Česko chce svůj Telegram. Ale nejde o potřebu mít vlastní spotřebitelskou chatovací aplikaci

Je to vlastně zvláštní představa, že by Česko mělo začít budovat vlastní variantu pro chatovací aplikace, jako je Telegram, WhatsApp či Messenger. Z jednoho pohledu je to totiž absurdní nesmysl. Ale na druhý pohled vlastně ne.
Z toho prvního pohledu je to prosté a také to tak hodně lidí v online prostoru pochopilo. „Vlastní český Telegram“ zní jako státní megalomanie. Pokud by šlo o pokus vyrobit konkurenci WhatsAppu, Signalu nebo Messengeru pro běžné občany, byl by to téměř jistě nesmysl.
Jenže ono je to trochu jinak. Nejde o spotřebitelskou aplikaci, ale o služební komunikační nástroj pro stát, ministerstva, bezpečnostní složky a další důležité organizace.
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V tomto pojetí už ta myšlenka absurdní není. Je to reakce na reálný problém. Stát dnes často posílá citlivé, byť neutajované informace přes nástroje, které nevlastní, neprovozuje, neurčuje jejich pravidla a nemá pod kontrolou jejich bezpečnostní politiku.
Co se vlastně chystá
Ve skutečnosti se vlastně nic ještě ani nechystá, nejde o hotový projekt, ale o ranou úvahu z úst Lukáše Klučky, náměstka ministra vnitra a vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost.
Smyslem má být bezpečná datová komunikace a jak už bylo napsáno výše, nejde o alternativu k Telegramu (WhatsApp, Messenger, Signal) pro běžné uživatele.
Celé to má spadat pod přepracovaný projekt Bivoj, který se už před pár lety věnoval záměru zajistit bezpečnost a odolnost klíčové infrastruktury státu vybudováním jednotné komunikační platformy.
Proč nemohou použít Signal?
Signal či Telegram jsou zcela určitě komunikační aplikace s podstatně lepším zajištěním soukromí než (například) WhatsApp či Messenger. Jakkoliv je zde šifrovaná komunikace a veřejně kontrolovatelný protokol, je zde řada komplikací. Nejčastěji to, že tyto aplikace jsou navázané na telefonní čísla (pokud ne na ještě méně bezpečné e-maily). Ale také to, kdo je vlastně provozovatel.
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U státní komunikace totiž nejde pouze o šifrování zprávy mezi dvěma telefony. Ale o správu identit, registraci zařízení, odvolání přístupu, odolnost proti sociálnímu inženýrství, pravidla pro zálohy, archivaci, krizové řízení, odpovědnost provozovatele a právní jurisdikci. Nejde jen o bezpečný přenos zprávy, ale také o to, kdo je účastník komunikace, zda pořád pracuje ve stejné roli, zda mu lze okamžitě odebrat přístup, kde leží metadata, jak se řeší kompromitovaný telefon a kdo garantuje provoz při krizi.
Není pak vlastně divu, že některé země používání veřejně dostupných, byť i dost bezpečných aplikací, řeší.
Polsko nedávno doporučilo subjektům národního kybernetického systému omezit používání Signalu kvůli kampaním APT skupin spojených s nepřátelskými státy. Ty se podle polského doporučení zaměřovaly na veřejné osoby a zaměstnance státních institucí, vydávaly se za technickou podporu Signalu a snažily se převzít účty. Poláci proto doporučují pro úřední komunikaci vlastní nástroje, zejména mSzyfr.
Chcete-li to ještě lépe vysvětlit, tak to, že i když je Signal kryptograficky dobrý, nebrání automaticky tomu, že úředník klikne na falešný odkaz, předá účet útočníkovi, zapojí soukromé zařízení do citlivé komunikace nebo omylem přidá nesprávného člověka do skupiny.
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Americká aféra se skupinovým chatem na Signalu, v němž se řešily útoky v Jemenu a omylem v něm skončil novinář, ukázala právě tenhle rozdíl mezi bezpečnou aplikací a bezpečným procesem.
Proč je Telegram horší varianta
Telegram není dobrý pro bezpečnou státní komunikaci. NÚKIB už v roce 2022 upozornil, že Telegram má nižší bezpečnostní úroveň než konkurence a že zásadní problém je absence plošného koncového šifrování. Tajné chaty jsou šifrované mezi dvěma uživateli, ale běžné cloudové chaty a skupiny fungují jinak.
Něco takového je pro státní použití podstatné. Telegram je výborný jako veřejný distribuční kanál, krizový kanál nebo sociální platforma, ale pro citlivou interní komunikaci státu je problematický.
Pokud Česko opravdu chce bezpečný služební komunikátor, nemělo by kopírovat Telegram. Mělo by se ptát, jak udělat něco blíž Signalu, Threemě nebo Matrixu, ale se státní správou identit, provozem a pravidly.
Digitální suverenita
Stát nemusí chtít vlastní aplikaci proto, že nevěří šifrování WhatsAppu nebo Signalu. Může ji chtít proto, že nechce, aby kritická služební komunikace závisela na pravidlech zahraniční firmy, zahraniční infrastruktuře, zahraniční jurisdikci a na obchodních či politických rozhodnutích provozovatele.
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NÚKIB v nové Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro roky 2026 až 2030 popisuje zhoršující se bezpečnostní prostředí, rostoucí schopnosti útočníků, hrozby od státem podporovaných skupin a rizika plynoucí ze závislosti na technologiích a dodavatelích.
Strategie upozorňuje i na nekontrolované šíření citlivých dat a jejich zpracování ve státech s různou úrovní bezpečnostních standardů.
Evropa už jde podobnou cestou
Česko by nebylo první. Polsko buduje mSzyfr, který má sloužit veřejné správě a klíčovým či důležitým subjektům národního kybernetického systému. Francie má Tchap, státní bezpečný komunikační nástroj založený na protokolu Matrix.
Francie podle evropského portálu OSOR nařídila jeho používání pro veřejné činitele a odklon od WhatsAppu, Signalu a Telegramu zdůvodnila riziky. Německo má BundesMessenger, také založený na Matrixu.
Kde je ale riziko?
Největší riziko není v myšlence samotné, ale v provedení. Pokud by Česko začalo vyvíjet uzavřenou aplikaci na zelené louce, bez transparentního auditu, otevřeného protokolu, jasného rozpočtu, použitelnosti a evropské interoperability, může vzniknout drahý komunikační ostrov, který úředníci stejně obejdou Signalem, WhatsAppem nebo soukromým telefonem.
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Zásadní slabina je ale i v kapacitě státu. Stačí se podívat na aktuální dění okolo eDokladů, které nedokážou udržet v chodu pro tak jednoduchou věc, jako je prokázání totožnosti u voleb. Nebo nikdy nekončící problémy dalších a dalších dílků digitalizace.
A pak je tu banální, ale zásadní věc. Použitelnost. Bezpečná aplikace, kterou lidé nenávidí, není bezpečná. Bude-li pomalá, složitá, bez dobrého vyhledávání, volání, skupin, souborů, desktopové verze, jednoduchého ověření kontaktu a spolehlivých notifikací, uživatelé si najdou cestu okolo.
Takže?
Česko nechce vlastní Telegram pro občany, ti se do této uvažované komunikační platformy ani nedostanou. Aspoň tak to podle současných informací je. Chce řešit bezpečnou služební komunikaci státu v době, kdy roste tlak ruských a čínských kybernetických operací, úředníci běžně používají zahraniční komerční aplikace a stát si uvědomuje, že šifrovaná zpráva ještě neznamená bezpečný systém.
Absurdní by bylo vyvíjet malou, drahou a uzavřenou českou aplikaci, kterou nikdo nebude používat. Smysluplné by bylo vytvořit státem provozovanou, auditovanou, otevřenou a evropsky propojitelnou platformu pro citlivou neutajovanou komunikaci. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami rozhodne, zda půjde o další digitální slepou uličku, nebo o potřebnou součást státní bezpečnostní infrastruktury.