Zábava stojí na pokraji krachu od chvíle, kdy byla vynalezena. Romány měly zničit schopnost vážně přemýšlet. Film měl zabít divadlo a televize film. Internet měl zničit televizi a sociální sítě nakonec úplně všechno. A tak žijeme v době, kdy by značná část publika raději zhlédla film rozsekaný do stovky krátkých videí než celý film od začátku do konce.
Nechceme čekat, až se vybuduje atmosféra, promění postava nebo dozraje konflikt. Potřebujeme neustálý přísun podnětů. Překvapení, odhalení, hádku, vyřazení, slzy. A pokud je nedostaneme během několika desítek sekund, sáhneme po telefonu, na němž se vždycky něco děje.
Televize si toho všimla, a proto se naučila fungovat i pro člověka, který ji polovinu času nesleduje. Reality show je pro takového diváka dokonalý formát. Nemusíte zachytit každou větu ani rozumět psychologickému vývoji postav. Stačí vědět, kdo s kým soupeří, kdo koho zradil a kdo bude vyřazen. Pokud něco přehlédnete, moderátor vám to zopakuje, soutěžící to vysvětlí ve výpovědi na kameru a střih vám napoví, co máte cítit.
Nic víc než místní adaptace
Reality show není důkazem, že televize přestala chápat diváka. Právě naopak. Chápe ho možná lépe než kdy dřív.
Dokonale se přizpůsobila světu roztříštěné pozornosti. Jednotlivé situace lze vystříhat do krátkých videí, proměnit v memy, komentovat na sociálních sítích a druhý den rozebírat v podcastech. Pořad už není uzavřeným dílem, který člověk sleduje. Je surovinou pro nekonečnou výrobu dalšího obsahu.
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V Česku k tomu přistupuje ještě jedno zvláštní oslnění. Nejenže jsme reality show přijali jako dominantní formu zábavy. Začali jsme jim přisuzovat kulturní význam a společenskou prestiž.
Nejlépe je to vidět na Zrádcích. Pořad se téměř přestal označovat za reality show. Mluví se o něm jako o psychologické hře, sociálním experimentu nebo sofistikované studii lidského chování. Zrádci přitom mohou být mimořádně dobře natočení. Mohou mít skvělou režii, casting, výpravu i střih. Jen bychom při všeobecném nadšení neměli zapomínat, že nejde o zázračné znovuzrození české televizní tvorby. Je to lokální provedení mezinárodního formátu The Traitors.
Na tom není nic nelegitimního. Je ale podivuhodné, jak důsledně jsme na tuto skutečnost zapomněli. O každé nové sezoně mluvíme jako o velké události české kultury, přestože sledujeme místní adaptaci výrobku úspěšně prodávaného v desítkách zemí.
Pozoruhodný hazard
Sílu tohoto oslnění ukazuje i účast investigativní novinářky Zdislavy Pokorné ve Zrádcích. Nejde o to, že by novinářka nesměla vstoupit do televizní soutěže. Jde o převrácení hierarchie prestiže.
Ještě nedávno by účast investigativní reportérky v reality show působila jako reputační riziko a profesně obtížně pochopitelné rozhodnutí. Dnes se prezentuje téměř jako potvrzení jejího významu. Pro Pokornou přitom může být výsledek reputačně ničivý a ponižující. V reality show není člověk autorem svého obrazu. O jeho veřejné podobě rozhoduje casting, situace vytvořené produkcí a především střih. Z desítek hodin materiálu lze vyrobit geniálního stratéga, naivní oběť, směšnou figurku i bezohledného manipulátora.
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U člověka, jehož práce stojí na důvěryhodnosti, je to pozoruhodný hazard. Přesto dnes nabídka televizní viditelnosti působí natolik prestižně, že se otázka možných ztrát skoro neklade. Člověk, kterého poznávají statisíce diváků, si automaticky připadá významnější než člověk, jehož práci zná jen úzká skupina lidí.
Není fér svádět všechno na televizi. Televize není hloupější než její publikum. Je jeho zrcadlem. Jestli nám připadá povrchní, roztříštěná a posedlá konfliktem, možná je to proto, že přesně tak dnes konzumujeme skoro všechno. Filmy, zprávy, politiku i lidské osudy. Reality show tento způsob vnímání nevynalezly. Jen ho dokázaly nejlépe využít.
Otázka tedy nezní, zda stojí za nic dnešní televize. Otázka zní, co se stalo s námi, když nám začala tak dokonale vyhovovat.