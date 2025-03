Smí veřejná TV bavit? Říká-li Babiš, že ne, je proti svým voličům. Anebo jim ji chce úplně znechutit

Ale pozor, můžeme se s tím setkat i u nás, a to v rovině zcela nefanatické, normálně politické. Třeba když Andrej Babiš ve sněmovně líčil mediální plány hnutí ANO, až povede vládu. Ta debata se stále točí kolem koncesionářských poplatků, což je typické kampaňové téma. Ještě je v paměti, jak s volební kampaní zamávaly poplatky u lékaře ve výši 30 korun.

Ale za hlukem kampaně zůstávají na okraji pozornosti jiné věci. V pondělí na to upozornil web Novinky titulkem ANO chce po volbách zrušit na ČT zábavní pořady. To se pak leckdo mohl chytat za hlavu. Chce ANO překonat Savonarolu i Fridricha Falckého? Být puritánštější než slavní puritáni? Úterní Právo to na titulní straně upřesnilo titulkem StarDance na ČT zrušíme, plánuje ANO.

Legrace skončí, vážení

Je to zvláštní a musíte přemýšlet, abyste si aspoň trochu udělali jasno, oč Babišovi jde. Mediální program hnutí ANO má tyto body. Vedle zdůrazňovaného zrušení koncesionářských poplatků (což je dnes běžný trend v Evropě), kontroly hospodaření (Nejvyšší kontrolní úřad) a sloučení veřejnoprávní televize a rozhlasu (ani to není vzácné, najdeme to třeba ve Švýcarsku) je to bod ukončení konkurence veřejnoprávních médií se soukromými stanicemi v oblasti zábavy.

Jinými slovy. Komerční televize a rádia si mohou dovolit zábavu, co hrdlo ráčí. Ale televize a rozhlas veřejné služby musí plnit společenské (politické) zadání a sloužit mu. Na tom něco je, jde-li o zadání typu, že mají informovat vyváženě a pokud možno objektivně. Ale jak to může přímo souviset se zábavnými pořady? To jako že zábava sama o sobě by mohla narušit zadání vyváženosti a objektivity? Nebo je prostě tak drahá a luxusní, že se musí uříznout?

Roli tu hrají osobní preference. Andrej Babiš nemá veřejnoprávní média rád hlavně proto, že ona nemají ráda jeho, přesněji mu nejdou na ruku tak jako jiným. Navíc si osobují troufalost klást mu otázky a vyžadovat na ně odpovědi. No řekněte, není lepší se spoléhat na web a jeho sociální sítě, kde je publikum vstřícné?

Lídr opozice už v únoru ve sněmovně řekl: „Veřejnoprávní média mají poskytovat objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah, ne produkovat nekonečné seriály a komerční formáty a soutěžit s ostatními.“

To nejlepší vzniklo z konkurence

To myslí vážně, že soutěž je na škodu? Vždyť právě z ní vzniká to nejlepší v této branži. Jak by vypadaly seriály na komerčních televizích, kdyby se nemusely popasovat s kvalitními díly vznikajícími ve veřejnoprávní TV? Nicméně dejme tomu, že na tom něco je. Nebo že šetřit se musí. Ale kde potom stanovit hranici, mantinely?

Jaký seriál je natolik blbý či nekonečný, že má mít na ČT plot? Jaký formát je nepřijatelný? Je to StarDance? Ale na StarDance má licenci britská BBC, „matka vší veřejnoprávnosti“, jak by řekl Saddám Husajn.

Ne, určit, že zábava do médií veřejné služby nepatří, je příliš paušální přístup. Kdo není úplný fanatik a má povědomí, jak to chodí jinde, ví, že zábavný rozměr prostě patří k věci. Že je to otázka míry, vkusu a již zmíněné soutěže. I když se to či ono mnohým nelíbí, je to prostě právo na experiment, jež patří k životu tvůrců i publika. Toto právo že by se mělo v ČT a ČRo ořezat?

Na veřejnoprávní média se nadává, často právem. Je věru otázka, zda má být každé nedělní poledne na obrazovce ČT1 Václav Moravec, či zda se má střídat s jinými, řekněme názorově rozmanitějšími. Ale rušit – či alespoň ohoblovat – kvůli té či oné nelibosti média veřejné služby jako taková?

Zásadní věc napsal Miloš Čermák na webu Seznam Zprávy. O přípravě zákona pro sledování webových aktivit občanů referoval Český rozhlas. „Přijde mi to,“ zdůrazňuje Čermák, „jako dobrý argument o významu veřejnoprávních médií… Budu na to při placení zvýšených koncesionářských poplatků s vděkem myslet.“

Můžeme sami spekulovat, proč to Andrej Babiš bere tak paušálně. Proč chce rušit pořady typu StarDance, když zřejmě tuší, že takové sledují právě jeho voliči? Staví se proti svým vlastním voličům? Nebo chce, aby – když jim tu zábavu vezme – nad veřejnoprávní televizí úplně zlomili hůl?