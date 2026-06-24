TV souboj Minář s Babišem? Výzva působí ulítle, ale webové monology na formát „muž proti muži“ nemají

Jenže právě k takovému televiznímu souboji Minář premiéra vyzval v neděli večer. Postupuje velkoryse, lze říci, že ve stylu soubojové etiky. Na vyzvaném nechal volbu zbraní (výběr televizní stanice a moderátora) i termínu. Babiš nereagoval. A kdyby reagoval, vsaďte se, že by souboj odmítl z výše uvedených důvodů – zvolený premiér přece nebude debatovat jako rovný s rovným s nevoleným šéfem neziskovky. Jenže…
Bude s webem líp?
Celý Minářův návrh – jeho výzvu k souboji „muž proti muži“ – můžeme pokládat za ulítlost. Za něco, co nemá šanci na uskutečnění, tedy za něco, co člověk s vážnou politickou ambicí nedělá.
Ale zkusme se na to podívat provokativně a spekulativně. Není škoda, že politické souboje ve stylu „muž proti muži“ se z veřejného prostoru vytrácejí? Teď běží třeskutá debata o televizi a rádiu, o veřejnoprávních médiích a často padá jeden silný argument.
A sice ten, že se při zarputilé obraně ČT a ČRo pomíjí generační a technologický pohyb. Že pro dnešní dvacátníky i třicátníky už nemá televize a rádio roli společného jmenovatele, jako mívaly ještě před nějakými patnácti lety. Sledují totiž vše na webu a chytrých telefonech. To je pravda a tento vývoj nelze zvrátit.
Ale právě při „ulítlostech“ typu Minářovy výzvy k souboji s Babišem si můžeme uvědomit, že žánr „souboj muže proti muži“ slábne. To nejsou slova psaná na síti X (Twitter). To není monolog deklamovaný pro vlastní videoklip. To není ani podcast, chcete-li jakási zpověď moderátorovi. Je to prostě souboj s konkurentem před televizním publikem.
Musk versus Putin
Digitální forma může posloužit. Třeba jde-li o ukončení války. Vždyť prezident Trump podepsal memorandum o porozumění mezi USA a Íránem digitálně ve Versailles.
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Ale rozšíří-li se tento žánr i na nejzákladnější lidskou a politickou komunikaci, něco je špatně. Zůstaňme u protagonistů Mináře a Babiše. Jeden druhého označují za lháře. Ale zároveň oba bývají demagogičtí. Třeba: je nadsazený počet demonstrantů vyslovenou lží, či jen širokým zvykem? Nebo: bylo ryzí lží, když premiér Babiš tvrdil, že Česko je „best in covid“? Nebo to byla jen běžná nadsázka?
Mluví-li dva politici před kamerou v žánru „muž proti muži“, mohou si to vyříkat a soupeři třeba i nějakou námitku uznat. Mluví-li sólo do kamery pro videoklip, jen dále se upevňují ve svých bublinách „našich lidí“.
Proto je škoda, že žánr „muž proti muži“ jako by se vytrácel. Sice pomalu, ale přece. Můžeme si vzpomenout na jeden takový souboj světových parametrů, i když právě ten se na televizních obrazovkách neodehrával.
V březnu 2022, hned po začátku velké ruské invaze na Ukrajinu, vyzval Elon Musk, tehdy jen soukromník a byznysman, na souboj ruského prezidenta Putina. Musk se veřejně zapřisáhl, že i ve válečných podmínkách udrží Ukrajinu online. Znělo to teatrálně. Ale s pomocí své sítě satelitů Starlink, tisíců terminálů dodaných Ukrajině a Mychajla Fedorova, tamního ministra pro digitální transformaci (dnes je ministrem obrany), to Musk dokázal a souboj s Putinem vyhrál.
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Jistěže to nelze srovnávat s hypotetickým soubojem Minář vs. Babiš. Už proto, že šlo o jeden technologický úkol a souboj se neodehrával v televizi. Ale ukázal veřejnou sílu žánru „souboj muže proti muži“.
U nás ale jako by to vypadalo spíše tak, že se na tento žánr kašle. Kašle se i na soubojovou etiku. Vždyť Minář se zachoval podle ní, když na vyzvaném nechal volbu zbraní (výběr televizní stanice a moderátora) i termínu. Pokud to Babiš nepřijme, tak podle soubojové etiky projeví zbabělost. Ale jak už bylo řečeno: na to se u nás kašle.
Na přímé souboje je tu televize
Kašlat by se ale nemělo na žánr „souboj muž proti muži“ v televizi i rozhlasu. Pro politiky je samozřejmě výhodné a pohodlné, mohou-li se spoléhat na sítě typu X či na své monology ve videoklipech. Libují si ve vystoupeních bez přímé oponentury. Ať už proto, že ve zvolené technologii to jinak nejde, či proto, že mluví pro vstřícné médium.
Ale ať už to s televizí a rozhlasem dopadne jakkoliv, ať si o Minářově výzvě myslíte cokoliv (třeba že je ulítlá či vypočítavá), připomněla, jaký význam mají mediální souboje ve formátu „muž proti muži“.