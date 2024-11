Poslanci dostali rozum. Nenutí lidi platit víc za Českou televizi

Mnohem důležitější je ale pro nás jiná, pár dní stará zprávička. Vládní koalice prozatím vzdala schvalování zvýšení koncesionářských poplatků a v lednu se zvyšovat nebudou. Nemá čas, protože musí protlačit penzijní reformu, ale hlavně se stalo něco, na co koalice v tomhle volebním období nebyla vůbec zvyklá.

Hrozilo, že budou chybět hlasy poslanců. Vůbec se nedivím, Piráti se zákonem mají problém, to je minus čtyři, a prý se nezamlouvá ani části poslanců vládní ODS.

Nejde ani tak o to, že by se stávajícím koncesionářům poplatky zvyšovaly, ale platit by nově museli i všichni lidé, kteří se „provinili“ jen tím, že si pořídili chytrý telefon nebo připojení k internetu.

Já třeba Českou televizi nesleduji. Párkrát jsem viděl dokumenty typu „Stezka Českem“ nebo „Skryté skvosty“, maximálně půl hodiny týdně. Možná bych si tento pořad zaplatil zvlášť, kdyby to šlo. Předpokládám, že by to vyšlo levněji. Český rozhlas neposlouchám vůbec, ale platím (kvůli autorádiu).

Zamkněte iVysílání

Do toho ministr kultury Martin Baxa do omrzení opakuje, jak je důležité, že máme veřejnoprávní média a měli bychom za ně platit. Pro mě tedy Česká televize – o které jsme mimochodem psali, že si chce za ty poplatky stavět novou budovu zpravodajství za 300 milionů korun – není žádná „posvátná kráva“. Já třeba pracuji v MF DNES, o které si myslím, že je to stejně důvěryhodné médium jako ta veřejnoprávní (iDNES.cz taky).

Proberu ale výhrady poslanců trochu podrobněji. Piráti, kteří už nejsou vázáni koaliční loajalitou, mají tytéž jako já. Vadí jim, že by měli platit všichni lidé připojení k internetu. Pak by se koncesionářské poplatky staly jakousi „daní z internetu“. A to ještě jejich bývalý předseda Ivan Bartoš připomínal, že v původním návrhu dokonce bylo, že operátoři by museli nahlašovat klienty, aby si je televize mohla prolustrovat.

Zajímavé ještě je, že ředitel České televize Jan Souček v případě neschválení zákona varuje, že bude muset propustit 350 zaměstnanců. Proboha, no a co? Součástí života každé firmy jsou i úspory a propouštění. Takhle to skoro vypadá, že jsme je „propustili my“, kteří jsme proti poplatkům.

Argumenty, pod které bych se podepsal, shrnul už v létě při prvním projednávání zákona poslanec Andrej Babiš z ANO: „Jde de facto o plošnou, nepřímou daň,“ začal svůj dlouhý proslov. Doplnil, že veřejnoprávní média už tak mají vysoké rozpočty a šetřit by stejně měla, plus že zvýšení poplatků by měla předcházet kritická debata o jejich budoucím smyslu – tedy k čemu nám budou?

S tím zrušením a privatizací na začátku sloupku jsem to myslel trochu s nadsázkou. Nejsem takový sobec, abych nepřál sledování České televize těm, kteří jsou ochotni si ho zaplatit, třeba i 300 korun na osobu (tedy i za mě). Ale férové by bylo, kdyby iVysílání ČT bylo „zamčené“ a přihlásil se tam jen poplatník. A po ostatních by poplatek nikdo nechtěl.

Jsme v 21. století, technicky to musí jít snadno. A my bychom si vyhodnotili, jestli se nám na ty „skryté skvosty ČT“ vyplatí koukat.

Že se rozšíření okruhu poplatníků nestihne v lednu, je skvělá zpráva. A ono už se to nestihne ani na jaře, v létě a na podzim, nebojte. Volby budou za dveřmi...