Letošní Advent je smutný nejen v Temelíně

TEMELÍN (Jihočeský kraj) Letošní Advent vlastně jako by nebyl. Přestože jsme od společnosti ČEZ dostali třicet tisíc korun na nákup nových světelných ozdob pro náš patnáctimetrový vánoční strom, u slavnostního aktu rozsvěcení, který se koná každý rok, nemohli být naši občané.

Kvůli pandemii covidu jsme tedy světla rozmístili za pomoci dvou plošin a rozsvítili je tiše, bez účasti veřejnosti. Přitom u stromu, který na svém místě roste už po celé roky, se každoročně scházelo až sto lidí. Zahrála jim naše Temelínská dechovka, ženy ze seniorského klubu zde prodávaly své zdařilé rukodělné výrobky… Občané se prostě setkali, popili svařené víno, punč, čaj, pojedli vánočku, pohovořili v klidu a sousedské atmosféře. Bývaly to příjemné chvíle. Letos ale rozvolňování nouzového stavu nepřišlo tak rychle, jak jsme očekávali.

Rozsvěcování vánočních stromků proběhlo i v dalších sedmi částech obce, pravděpodobně také v tichosti, v režii tamních občanů.

A tak alespoň v příštím týdnu připravují zdejší domovy a kluby seniorů vystoupení kapel pod okny svých zařízení, aby jejich obyvatelům pro radost alespoň z venku zahrály kapely. Víc zatím letos udělat nemůžeme.

Co se týče přímé charitativní pomoci, jídlo pro potřebné – opět převážně pro lidi v důchodovém věku nebo imobilní občany - rozvážíme ze školní kuchyně po celý rok. A co se týče vyřazeného oblečení, ve sběrných dvorech je ho tolik, že umístění kontejnerů po Temelíně by bylo kontraproduktivní. Jistě by rovněž byly přeplněné a lákaly by leda tak hlodavce.

Pevně věřím, že příští rok bude lépe a krásný Advent, na jaký jsme zvyklí, si nejen u nás v Temelíně vynahradíme.