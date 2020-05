Temelín je vyhledávaným svatebním místem

TEMELÍN (Jihočeský kraj) Naše obec má i se všemi místními částmi přibližně 860 obyvatel. V tak malé vsi bývají svatby, co do počtu, událostí velmi výjimečnou. V Temelíně je to ale jinak. Svatby se zde počítají v desítkách. Způsobila to elektrárna.

Díky výstavbě největšího jaderného zdroje v České republice se Temelín stal chtě nechtě svým způsobem zvláštním místem. Velebeným i zatracovaným, v každém případě mimořádně mediálně známým. Mezi vesnicemi své kategorie je jakousi českou superstar. To ale není hlavní důvod, proč zde přibylo v posledních letech tolik svateb. Tím hlavním je přítomnost elektrárny s jejími 155 metrů vysokými, z daleka viditelnými chladicími věžemi. Přímo u elektrárny se první svatba uskutečnila 7. července 2006, jubilejní, padesátá v pátek 13. září 2013 a stá pak 21. dubna 2018. Dalším významným lákadlem je zámeček Vysoký Hrádek s nádherným zámeckým parkem, který Skupina ČEZ zrekonstruovala a umístila do jeho prostor informační centrum elektrárny. Jen pár metrů dělí monumentální energetickou technologii od krajinářského šperku, pyšnícího se vedle mnoha druhů vzácných dřevin také malebným rybníkem s ostrůvkem, motýlí loukou, ptačí stezkou a včelíny. Dva světy žijící v těsné symbióze, samostatně a současně spolu. A právě tato kombinace vzájemných odlišností zřejmě láká snoubence právě k Temelínu. Elektrárna, zámek i park jsou v katastru obce Temelín a tak svatby zde řeší obecní matrika. Běžně začíná hlavní svatební sezóna v květnu a končí zpravidla v září. Letos termíny posunula protiepidemická opatření kvůli koronavirové pandemii. Lze ovšem předpokládat, že tak rychle, jak se budou uvolňovat, začnou termíny svateb přibývat. První letošní obřad by se zde zatím, pokud se ovšem ještě nějací novomanželé do té doby nepřihlásí, měl uskutečnit 26. června. A bude na Vysokém Hrádku. Temelínští totiž oddávají na zámku a v zámeckém parku, ale také ve své obřadní síni nebo u rybníčku ve Všeteči. Největšími svatebními vozy zde byly tři kamióny v roce 2012. Nejvíce svateb v jednom dni, hned tři, proběhlo 8. září téhož roku. Andrea Svobodová z Protivína a Jaroslav Kejzar z Vítězné u Turnova jako první pár uzavřeli v únoru 2014 sňatek u reaktoru, respektive u jeho modelu v infocentru. První mezinárodní svatba se uskutečnila 8. srpna 2015. Své ano si zde řekla Chih-Ting Yu z Tchajwanu s Jiřím Koubkem z obce Temelín. A 18. září 2015 se uskutečnila na zámeckém ostrůvku zlatá svatba, která stvrdila padesátileté manželství Petry Petra Kocmoudových z Českých Budějovic. Zámeček Vysoký Hrádek patří dlouhodobě mezi desítku nejnavštěvovanějších památek na jihu Čech. Loni ho navštívilo bezmála 42 tisíc lidí. Loni v červnu přivítalo temelínské infocentrum jubilejního 700 tisícího návštěvníka ve své historii. JOSEF VÁCA, STAROSTA TEMELÍNA, NEZÁVISLÍ OBČANÉ