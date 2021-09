Předposlední velké politické vystoupení Mikise Theodorakise se odehrálo na konci května roku 2011. Řecko se propadlo do dluhové krize. „Přátelé,“ oslovil světoznámý skladatel natěšený dav, „dnes prožíváme velkou národní tragédii. (…) Celých šedesát let nás dvě vládnoucí politické strany – jedna pravicová a jedna středová – za našimi zády vedly do závislosti na našich západních rádoby spojencích.“