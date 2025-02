Potvrzeno! Polobotky patří do muzea a tenisky už nepřekvapí na červeném koberci, ani v parlamentu

Sportovní obutí rád nosí i francouzský prezident a v roce 2022 za to schytal kritiku, neboť odjel do Londýna na pohřeb královny Alžběty II. a den předtím chodil po památkách s teniskami značky JM Weston v přepočtu za 14 tisíc korun. | foto: Profimedia.cz

„Teď, když mi je 87 let, už nenosím podpatky, protože mi rozhazují pánev a kyčle. Mojí volbou se tak staly nízké podpatky nebo úplně rovné boty – a také tenisky se třpytkami,“ potvrdila bývalá královna aerobiku a držitelka Oscara serveru The New York Times, zatímco v reklamní kampani zářila v třpytících se teniskách.

Doplněk mileniálů až na politický vrchol

Nošení sportovní obuvi s gumovou podešví se před dekádou stalo nejen módním hitem, ale také sběratelským koníčkem, finanční investicí, málem náboženstvím. Mileniálové prošlapali teniskám cestu do open spaců, na úřady, či do divadla tak pečlivě, že původně na sport určený škrpál už není jen výsadou mladých, ale tenisky kromě Jane Fondové nosí i Ursula von der Leyenová na jednání.

Ano, předsedkyně Evropské komise si skutečně obula do práce černý sportovní model s kovovým detailem, a to na konci ledna, kdy spolu s kolegy řešila sedmiletý rozpočet EU a spolupráci s NATO. Ostatně na polo formální setkání nedaleko Bruselu dorazil také Mark Rutte, osmapadesátiletý generální tajemník NATO, v zelených converskách.

A vlastně proč ne, když bývalý britský premiér Rishi Sunak ještě loni dával rozhovor v nejvíce trendy teniskách Adidas Samba.

Sportovní obutí rád nosí i francouzský prezident a v roce 2022 za to schytal kritiku, neboť odjel do Londýna na pohřeb královny Alžběty II. a den předtím chodil po památkách s teniskami značky JM Weston v přepočtu za 14 tisíc korun. A svou sbírkou tenisek značky Converse je zase dobře známá exviceprezidentka USA, Kamala Harrisová, která v nich prochodila i část své kampaně v roce 2020.

Proměna módních zvyklostí

Ten, kdo si stýská, že móda už není, co bývala, že se lidé přestali oblékat do elegantních šatů a že kožené polobotky jsou spíše relikvií, ba kostýmem pro milovníky retra, se musí smířit s tím, že současné módní trendy pouze kynou z toho, na co zadělaly generace před námi.

Jen vzpomeňme na 60. léta, hnutí hippies a jeho zpochybňování zavedených norem i bourání společenských očekávání. Právě tehdy se začal rozpadat systém, který rozlišoval mezi oblečením na den a formální večerní módou po 18. hodině. Z těchto změn postupně vyrostla kultura casual Fridays – neformálních pátků bez obleku – které ještě umocnila covidová pandemie.

A pokud dnes nosí tenisky do práce i padesáti a víceletí, pak jim už nelze více upírat status společenské obuvi.