Zase nás straší, tentokrát šéf Ústavního soudu lháři. V rozděleném světě se nedá žít

Projevy při podobných příležitostech se nemohou vyhýbat srovnávání krizových časů a dneška, hledání a „nalézání“ nebezpečí, případně vynalézání paralel. V tomhle ohledu byl předseda Ústavního soudu očekávatelný a konvenční, nic proti tomu. Zjevná narážka na Putina a jeho agresivní válku byla vlastně asi povinná.
Baxa zmínil také skutečnost, že „nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu“, z čehož vyvodil, že lidé nevěří ničemu a nikomu, což prý usnadňuje nástup zla a autoritářství. Co s tím? Předseda Ústavního soudu vyzývá občanstvo, aby pozorně naslouchalo lhářům, kteří slibují pořádek a že ochrání společnost.
Lháři, svině, dezoláti
Vezmeme-li pana Baxu smrtelně vážně, měli bychom se mít na pozoru před všemi politiky, ti nám do jednoho slibují také lepší budoucnost a nikdo z nich neláká voliče na chaos a vládu svévole. Symptomatické je, že předseda Ústavního soudu nás nabádá, abychom pozorně naslouchali lhářům. A kdo jsou ti lháři? Populisté, extremisté či všichni politici dnešní vládní koalice? Těžko říci. Lhářem může být stejně Babiš jako Fiala i prezident Pavel. Záleží na konkrétních výrocích pronesených v konkrétní situaci.
Zda někdo mluví pravdu, lze rozpoznat docela snadno, u politika ještě zaregistrujeme, do jaké míry skutečností manipuluje, co zamlčuje a co naopak zdůrazňuje. A každý z nás si udělá úsudek. Z tohoto hlediska lhářům nasloucháme velmi pozorně již dnes, nakonec nic jiného nám nezbývá. Těžko si můžeme představit, že by předseda Baxa chtěl a měl v úmyslu za lháře označit konkrétní politiky, a říci, na které si musíme dát pozor. Cožpak někdo může být prohlášen za lháře permanentního a věčného?
Někteří se chovají hůř a někteří líp, leckdo uzná chybu, leckdo do smrti nepřipustí, že něco spletl či udělal špatně. Ale pokud bychom měli mít Ústavním soudem aprobované lháře, tedy osoby stigmatizované a následně ostrakizované, pak se pan Baxa nemýlí, jsme velmi blízko k situaci před devadesáti lety. Tehdy se také deklarovalo, kdo je Untermensch, jehož slovo nemá mít žádnou váhu.
Možná se někdo rozčílí, protože si bude myslet, že Josefu Baxovi cosi podsouvám, ale jak máme chápat jinak ten současný permanentní boj proti všem těm Hitlerům, Polpotům a Stalinům dneška? Jednou jsou to lháři, podruhé svině, potřetí dezoláti, na označení vlastně nezáleží. Ale dichotomické vidění světa a kádrování lidí se za tímhle slovníkem skrývá, to nelze popřít.
Lze samozřejmě chápat právníka Baxu, že se mu spousta veřejných projevů nelíbí, možná i hnusí, nicméně jejich vliv ani množství neomezí tím, když bude občany zásobovat apokalyptickými vizemi následovanými „úplným seznamem lhářů“.
Troufám si odhadovat, že po projevu pana Baxy se důvěra ve společnosti neupevnila, právě naopak. Mnozí začali usilovně hledat lháře a autoritáře a každý našel „ty své“, podle preferencí.
Hlavně se předvádět
Jestli dnes něco od politiků potřebujeme, pak je to zdrženlivost a maximální míra sebeovládání. Předseda Ústavního soudu je po mém politik sui generis a jeho úkolem není rozjitřovat společnost, ale naopak krotit vášně. Válka je za humny a důvodů k úzkostem má každý dost a dost, nepotřebujeme další dávku strašení.
Ano, dnes je populární prezentovat se, zejména na sociálních sítích, krátkými a údernými sděleními, předvádět se, jak jsem to těm druhým ukázal, pokořil je. A přitom je úplně jedno, zda byli pokořeni intelektuálně či nestydatou sprostotou, cílem je konfrontace, která má jasného „vítěze“ a jasného „poraženého“.
Proto si važme každého politika, který nevyhledává konfrontaci, nestraší a zklidňuje situaci. Je zdrženlivý v odsudcích a má přinejmenším elementární pochopení pro politické odpůrce a nevidí v nich rovnou fašouny.
Ve světě rozděleném na dvě nesmiřitelné skupiny, na lháře a naše kamarády, se nedá žít.