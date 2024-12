Jen dokola kondolovat pozůstalým nestačí. Politici by měli zlo nazvat pravým jménem a přiznat neschopnost

Madrid 2004, Londýn 2005 a 2017, Paříž 2015, Berlín 2016, Nice 2016 a 2020, Manchester 2017, Barcelona 2017, Štrasburk 2018, Vídeň 2020, Solingen 2024, Magdeburg 2024…. Pořád dokola. Všechny řečičky politiků jsou post festum. Desítky let to samé. Desítky let naši vládci nechápou, kdo je náš nepřítel. Desítky let nám to však tito naši nepřátelé neustále připomínají a my, zabedněnci, tedy naši politici, zabedněnci, jim neustále otevíráme dveře v rámci pochybné vstřícné politiky. Prý nejsou všichni stejní teroristé.

V Německu dokonce opatrně řeší, jak nazvat úmyslné najíždění do lidí. Hlavně opatrně, aby se někoho nedotkli, aby náhodou někdo z vrahů neutrpěl újmu, že byl označen za vraha. Třeba to bylo jen neúmyslné zabití, z kterého ho vyseká běžný právník, a ještě bude požadovat náhradu škody.

Politici nechtějí pochopit, že islám je nepřítel Evropy

Začala to Angela Merkelová a její následovníci včetně paní Ursuly, kteří stále i po stovkách zavražděných občanů Evropy nechtějí pochopit, že islám je náš nepřítel. Je již dávno jasné, že islamisté k nám přicházejí jako nepřátelé nemající zájem být Evropany. Jsou nepřátelé křesťanské Evropy stovky a stovky let, vlastně více než tisíc let. Stačí se podívat do dějepisu. Nejdřív to vzali ze západu, pak z východu a nyní to berou zevnitř. Je to nejjednodušší, protože je vítáme.

Naši vládci chtějí být módně korektní a neházet je do jednoho pytle. Prý je musíme rozlišovat. A kdo to rozlišování bude řešit? Jednoho dne terorista není, ale další den dozraje. Oni do toho jednoho pytle prostě patří. Oni tam chtějí patřit! Ano, bohužel. Všichni islamisté jsou naši potencionální nepřátelé a rádi nám to prezentují masakry zvlášť na vánočních trzích. Tak aby nám to dali jasně najevo. A my, hlupáci, do Evropy pouštíme všechny a časem se z potencionálního nepřítele stane skutečný, prostě dozraje, či jeho kolegové v různých evropských mešitách ho k masakrům přivedou. Musíme konečně pochopit, že je to jejich posvátný úkol, posvátný čin, vraždit křesťanské psy.

A to, že to u nás dosud tak nehrozí, neznamená, že to časem nemůže být. Zvlášť budeme-li vůči nim vstřícní a přívětiví. Nehledě na to, že Německo je Evropa a máme myslet a jednat, jak nám to vy politici vtloukáte do hlavy, jako Evropané, ne? Takže je jedno, zda vraždí někde v Evropě nebo u nás.

Islamisté nenávidí křesťanství a křesťanskou Evropu, i když mnozí Evropané křesťané už moc nejsou. Jsou ale Evropané a teroristé si nevybírají. Jejich cílem je každý Evropan, protože je potencionální křesťan. Ano, víc potencionální křesťan než potencionální islamista.

Jasným zdrojem všech teroristických útoků za posledních třicet let byli islamisté, většinou arabští imigranti, kteří se z valné většiny profilují i běžnou každodenní kriminalitou. Ta byla donedávna evropskými politiky přehlížena včetně zákazů zveřejňovat statistické údaje o podílu imigrantů na kriminalitě. Údajně abychom se jich nedotkli. Je však konečně třeba jasně nazvat věci správnými termíny, zahodit korektnost a veřejně prohlásit, že k nám přichází zlo, které nás chce zničit.

Korektní politika spolupracuje na terorismu

Více než třicet let kritizuji korektnost, otevřenost našich hranic a otevřenost našich zákonů vůči imigraci, zejména z muslimských zemí. Tzv. korektní politika vlastně spolupracuje na jejich teroristických činech. Neustálé omlouvání a vítání imigrantů, kterým jsme povinni prakticky en bloc dávat azyl, Evropu pohřbívá. Jsem opět rozčílen, že politici EU zase nepochopili, že islám chce jednoduše Evropu pohanských psů pokořit, zničit. Jedná se totiž o Evropu křesťanskou, a proto logicky bývají útoky během vánoční doby, symbolu křesťanství. Pro musulmanského teroristu je to ta pravá doba nás vraždit a rád se nechá odhalit.

Naši politici nic neřeší, protože jejich korektní politika není schopna islámský teror jednoduše uznat jako našeho nepřítele číslo jedna. Nepřítele Evropy! Kdy vlastně každý islamista je potencionální podezřelý a nepřítel.

Což evropští politici nechápou, že když tento imigrační fenomén nezastavíme, že tím vlastně posilujeme pravicové extremisty? Což nechápou, že když tento imigrační fenomén nezastavíme, že tu logicky vzroste antisemitismus, mávání palestinskými vlajkami a pogromy? Je třeba jasně zastavit politiku otevřených hranic Evropy a chránit naše vymoženosti, naši kulturu, naše tradice, naše vánoce, naši existenci, naši budoucnost.

Přeji požehnané a poklidné svátky vánoční i v daleké budoucnosti.