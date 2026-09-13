Nikdo z nás tehdy nechápal, co se děje. Jakýsi pilot, který cestoval mezi pasažéry, začal spekulovat, že pravděpodobně vypukla třetí světová válka. Zdálo se mu to jako nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto bezprecedentního amerického rozhodnutí.
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Letušky začaly hojně rozlévat alkohol, někteří cestující propadali depresi, jiní se opíjeli a další nahlas rozebírali stále bizarnější scénáře. Teprve po návratu na pražské letiště jsme dostali první písemnou informaci. O pár okamžiků později jsme na televizních obrazovkách spatřili teroristické útoky na město, do něhož jsme ještě před několika hodinami směřovali. Vypadalo to šíleně a naprosto neuvěřitelně.
Při teroristických útocích zahynuly toho dne tři tisíce lidí. Devatenáct teroristů uneslo čtyři civilní letadla a zasáhli jimi budovy v New Yorku a Washingtonu a symbolicky především sebevědomí nejmocnějšího státu světa.
Noviny tehdy okamžitě napsaly, že od nynějška se svět změní. A opravdu se tak stalo.
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Od té doby uplynulo už dost času, abychom se s odstupem mohli podívat, jaké lekce jsme z této události dostali. I s ohledem na další vývoj se domnívám, že jsou přinejmenším dvě.
Omezená lidská představivost
Teroristé použili běžná dopravní letadla plná cestujících jako naváděné střely. Právě kvůli nim zná dnes tento scénář každé dítě a zpětně nám může připadat jako velmi dobře očekávatelný. Do 11. září 2001 si jej však většina lidí, politiků i bezpečnostních expertů představit nedokázala.
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A zkusme se v tomto světle podívat na jiné, pro Česko významné milníky. Jen málokdo si ještě několik dní před 21. srpnem 1968 připouštěl, že tanky „spřátelených armád“ skutečně vjedou do Prahy. Také na začátku listopadu 1989 asi jen málokdo počítal s tím, že komunistický režim během několika týdnů padne. A přestože Spojené státy před ruským útokem na Ukrajinu veřejně varovaly, velká část Evropy (včetně vrcholných českých politiků) až do posledních dnů nevěřila, že Vladimir Putin tu válku opravdu rozpoutá.
To, že si nějakou událost neumíme představit, vypovídá tedy překvapivě málo o její skutečné pravděpodobnosti.
Křehkost současného světa
V medicíně označujeme za fragilní organismus takový, který má omezené rezervy, a proto na relativně malý podnět reaguje velkým zhoršením. Něco podobného platí i pro současnou civilizaci. Je mimořádně výkonná, technologicky vyspělá a globálně propojená. Právě tato propojenost a vzájemná závislost ji však činí nesmírně křehkou.
Devatenáct teroristů dokázalo před pětadvaceti lety během jediného dopoledne změnit život miliard lidí. Následovaly války v Afghánistánu a Iráku, rozšíření pravomocí bezpečnostních služeb, dlouhodobá omezení některých osobních svobod a zásadní proměna mezinárodní politiky. Každý, kdo dnes prochází letištní kontrolou, se stále pohybuje ve světě vytvořeném reakcí na útok v New Yorku a Washingtonu.
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V poslední době se fragilita světa ještě zvětšila. Epidemie vzniklá na jednom místě může během několika týdnů ochromit celou planetu. Válka na Ukrajině ovlivňuje ceny energií v Evropě i dostupnost potravin v Africe. Hackerské útoky dokážou zásadně limitovat funkci nemocnic, elektráren nebo bank. Dezinformace systematicky publikovaná na sociálních sítích se rozšíří rychleji, než ji kdokoliv stačí vyvrátit.
Brzy všemocná umělá inteligence navíc poskytne jednotlivcům nebo malým skupinám schopnosti, které byly donedávna vyhrazeny pouze nejbohatším institucím a státům.
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První lekce z 11. září 2001 tedy říká, že nejsme schopni předvídat, co může přijít, a ta druhá nás varuje, že následky takové události mohou být mnohonásobně silnější než v minulosti.
Technologický pokrok totiž dělá naši civilizaci paradoxně stále křehčí.