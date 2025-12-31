Těšíte se na petardy? Zákon je na Silvestra omezil, ale v praxi „ranařům“ moc nehrozí

Takový tu sice není, ale zákon o pyrotechnice platný od 1. prosince – očividně cílený na silvestry – se snaží zmíněný „bordel“ značně omezit. Těm, kteří budou odpalovat pyrotechniku v zakázaných zónách, tedy u nemocnic, center pro seniory, dětských domovů, zoologických zahrad, zvířecích útulků a podobně, hrozí mastné pokuty. Až deset tisíc korun na místě, až sto tisíc korun ve správním řízení.
Jistě, není to plošný zákaz, ale přidají-li se k tomu oblasti, které vyhradily radnice, není to od plošného zákazu až tak daleko. Ale zásadnější věc je jinde. Budou ta pravidla vymahatelná? To je velká otázka a náznak odpovědi poznáme až po Silvestru. Pokud vymahatelná nebudou, veřejná debata by mohla nabrat směr k zákazu plošnému, jak se o něm mluví v Německu, a jak ho – od roku 2027 – prosadilo Nizozemsko.
Zádrhelů je tu samozřejmě víc.
Před policisty by to odpálil jen blázen
Chcete-li mít představu o zónách zakazujících či omezujících užívání zábavní pyrotechniky, najděte si na webu mapy na bázi údajů ministerstva zemědělství. Pokud si je patřičně zvětšíte, žasnete, kolik těch zón je, a jak jsou roztříštěné.
Zkusil jsem svůj rodný kraj, pražský kopec Vidoule. Východní okraj této stolové hory – ten, který nabízí krásné výhledy na Prahu – patří do zakázané oblasti. Západní okraj – ten, který je na dohled od sídla kontrarozvědky BIS – je pro fanoušky pyrotechniky volný. Má to nějakou logiku? Možná ano, ale z mapy ji nevyčtete.
Ještě složitější je to v historickém centru Prahy. Například u Národního divadla. V médiích se dočtete, že za budovou ND se smí odpalovat ohňostroje, ale před ní je zákaz. Ale co znamená v případě Národního divadla „před“ a „za“? Z pohledu od Vltavy je „před“ západní strana nad řekou. Z pohledu od Národní třídy a zastávky tramvají je „před“ severní strana budovy podél frekventované ulice. Z pohledu od piazzetty (náměstí Václava Havla) je „před“ na východní straně budovy.
Teprve při pohledu na hodně zvětšenou mapu zakázaných zón zjistíte, že „před“ je myšleno od Národní třídy. Ale budou takhle puntičkářsky uvažovat bujaří slaviči Silvestra? Někteří by pak mohli rovnou vyhlásit soutěž o největšího frajera – pro mnohé o největšího blbce. Favorit přijde o půlnoci (kdy začne platit zákon proti propagaci symbolů komunismu) k Národnímu divadlu, na klopu si připne pěticípou hvězdu a odpálí ohňostroj.
Skončil by v policejní cele? U soudu? Ve vězení? Ne, policie by to řešila spíše domluvou. Ale stejně je zajímavé, jak se policisté a strážníci už s předstihem vyjadřovali pro média spíše v defétistickém duchu. Tedy že s tím tak jako tak nic nenadělají.
|
Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné
Petr Wohlmuth, šéf strážníků v Rokycanech, řekl serveru Novinky.cz: „Určitě by potenciální pachatel neodpaloval nic před námi. Nechytneme-li dotyčného přímo za ruku, tak důkazní břemeno, abychom to mohli řešit jako přestupek, se bude získávat jen obtížně.“
Úhrnem. Představa, že nový zákon výrazně utlumí kravál silvestrovské pyrotechniky i stres lidí a zvířat, se může ukázat nadnesená. Ale uvidíme, či spíše uslyšíme.
Nizozemsko za rok s petardami končí
Na místě je ovšem obecnější otázka. Dá se tento problém vůbec řešit jakž takž liberálně, jako to zkouší Česko? Nebo se musí jít konzervativní cestou plošných zákazů (jak tomu bylo třeba s plošným zákazem kouření v hospodách)? Nebo by uspěl „šerifský model“ známý z USA, kde šéf místní policie je pánem na „svém území“?
U nás to až tolik vyhrocené ještě není, tudíž si Česko dopřává dost liberální přístup, ne cestu plošného zákazu. Německá debata působí v tomto srovnání umanutěji. Spolková republika plošný (federální) zákaz rachejtlí, ohňostrojů i petard na Silvestra zatím nechystá, neboť by narážel právně.
Jestli Německo něco zpřísňuje, pak kategorie pyrotechniky pro legální prodej. Výsledek? Tím více se jich do Německa vozí z Česka či Polska. Každý prosinec přináší náš tisk zprávy, jak ten či onen Němec u nás legálně zakoupil pyrotechniku, ale německá policie mu ji zabavila, neboť v Německu jde o zboží ilegální.
|
Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám
Ale společenský tlak na plošný zákaz pyrotechniky na Silvestra sílí. V průzkumu agentury Forsa se pro takový zákaz vyslovilo 59 procent respondentů, jen 39 procent bylo proti. Petici policejních odborů za plošný zákaz podepsalo 2,3 milionu Němců.
Nizozemsko schválilo plošný zákaz soukromých silvestrovských ohňostrojů od roku 2027. Takže Silvestr 2026 tam bude poslední s rachejtlemi a petardami.
Bylo by zajímavé vědět, jaké je naladění u nás. V české společnosti sílí protiliberální vlna. Na webu houstnou nadávky typu „libtard“, „libtardí ksindl“. Kolik z těch odpůrců liberalismu je proti stále ještě dost liberální české praxi na Silvestra? Kolik z nich si rádo odpálí rachejtli i tam, kde je to konzervativně zakázáno? Byla by to možná zajímavá čísla.