Testovat Pekingem. Když už se měly ZOH zatrhnout, tak v roce 2015

Názor

Řekni mi, co si myslíš o Pekingu, a já ti povím, kdo jsi. To heslo má svůj důvod. Autoritářská Čína je v ekonomice, obchodě, výzkumu i vojenství úspěšná natolik, že válcuje inspiraci západní demokracií. Je to výstražný signál. Ale je to i důvod k mumraji kolem zimních olympijských her, které za měsíc začnou v Pekingu?