Končí jedna éra. Co bude po uhlí a po průmyslu? Důležité je vyhnout se bolestivému probuzení

Odpověď je možná subjektivní. Jisté však je, že česká těžba uhlí (včetně hnědého) představovala v roce 2024 méně než pětinu maxima, které bylo dosaženo v roce 1984. Jiné srovnání: v roce 1989 se v českých dolech vytěžilo téměř 35 milionů tun černého uhlí a 89 milionů tun uhlí hnědého, v roce 2024 to bylo odhadem 1,2 milionu tun černého a něco přes 20 milionů tun hnědého uhlí.
Podobné trendy lze pozorovat ve všech vyspělých zemích. V zemích současné EU27 těžba uhlí vrcholila v roce 1985. Dnes činí zhruba šestinu této hodnoty. Británie, kdysi průmyslová velmoc, jejíž doly pomohly nastartovat průmyslovou revoluci, již uhlí netěží. Pro zajímavost, britská těžba uhlí kulminovala již v roce 1913. Pomalejší útlum probíhá v USA, kde maxima bylo dosaženo až v roce 1998 a nynější těžba činí asi polovinu této hodnoty.
Úplně jiný pohled nabízí Čína, Indie a další nově industrializované země. Během let 1984 až 2024 čínská těžba uhlí vzrostla 5,7krát a dostala se tak na 32násobek úrovně EU27. Asijská těžba celkově přesahuje produkci uhlí v Evropě více než padesátkrát (hovoříme o černém i hnědém uhlí). Globální těžba vzrostla mezi lety 1984 a 2024 o 119 procent.
Když to tedy shrneme poněkud cynicky, nemusí nám vadit, že už netěžíme: jiní těží za nás.
Ale co naplat: neexistuje ekonomicky a hlavně politicky schůdná cesta, jak evropské uhelné doly udržet v provozu. Svět se mění a nedává smysl nad tím hořekovat. Má ovšem cenu řešit, co bude po skončení těžby – a co bude poté, až rostoucí energetické náklady způsobí postupný útlum průmyslu. Včetně toho, který je nám nejbližší: automobilového.
Částečně úspěšná benátská strategie
Ekonomická historie nabízí řadu příkladů ekonomik, které byly vystaveny podobným zkouškám. Obstály různě. Benátky bývaly velmocí v námořním obchodu, sklářství a výrobě luxusních látek. Všechny tyto zdroje bohatství však časem vyschly. Hlavní obchodní trasy se přesunuly do Atlantiku, ve skle začali konkurovat Němci a Češi, v textilu lyonští tkalci. Jak zareagovali Benátčané?
Zachytili trend rozvoje turismu – odvětví, které tehdy vznikalo především díky bohatnoucím Angličanům. Vznikla celá infrastruktura dopravců, hotelů, restaurací, průvodců, výrobců suvenýrů, veřejných domů a dalších služeb. Casino Ridotto, první legální veřejné kasino v Evropě otevřené v roce 1638, představuje dokonalou ilustraci změny. Nejednalo se o okrajovou instituci – Ridotto fungovalo se státní licencí a pod státním dohledem, generovalo významnou část veřejných příjmů prostřednictvím licenčních poplatků a daní.
Zároveň však tento úspěšný podnik představoval symbol rezignace na produktivní ekonomiku. Zatímco Amsterdam budoval burzu cenných papírů a Londýn zakládal Bank of England, Benátky zdokonalovaly hazardní hry. Nejlepší matematické mozky města se místo navigace nebo účetnictví věnovaly kalkulaci pravděpodobností v hazardních hrách. Giacomo Girolamo Casanova strávil roky vymýšlením „vědeckého“ systému na porážku rulety – perfektní metafora pro společnost, která zaměnila produktivní odvětví za služby v oblasti zábavy.
S odstupem času vidíme, že benátská strategie byla jen částečně úspěšná. Benátská republika již nikdy nenabyla někdejší síly. Koncem 18. století ztratila svoji suverenitu a nezávislost. Benátky dodnes existují a do jisté míry prosperují, ale co naplat, z hlediska mezinárodněpolitického je jejich váha nulová, z hlediska inovací téměř také.
Zbraně, jádro, finanční služby…
Transformace v turistickou destinaci je vlastně taková cesta nejmenšího odporu. V Evropě, která je bohatá na památky a přírodní krásy, je tato cesta ještě snazší. Jenže turismus má své limity. Vytváří převážně málo placená pracovní místa v pohostinství a službách, je silně sezónní a závislý na vnějších faktorech. Navíc nadměrný turismus ničí autenticitu, klid a místní charakter.
Co bude táhnout českou ekonomiku po útlumu automobilového průmyslu? Zbrojní průmysl je nasnadě – české firmy mají tradici, kompetence a nyní dokonce i burzovní kapitalizaci. Jaderný průmysl nabízí příležitost v době, až Evropa zjistí, že obnovitelné zdroje samy nestačí. Finanční služby a správa fondů po vzoru Lucemburska nebo Malty se rovněž nabízejí jako lákavá možnost, ovšem vyžadovaly by odvahu vytvořit atraktivní regulatorní prostředí a nabídnout atraktivní zdanění. Odvětví jako IT a kybernetická bezpečnost mají rovněž potenciál. Co zdravotnictví? Přestaňme se na toto odvětví dívat jako na žrouta peněz, nýbrž jako na motor růstu! Chtělo by to ovšem rozumnou reformu.
Žádné z těchto odvětví samo o sobě nenahradí automobilový průmysl, ale země, které vsadily vše na jednu kartu, nakonec často čelily bolestivému probuzení. Země, které si to uvědomily příliš pozdě, se pak probouzely s bolestmi ještě většími.