Jazykoví puristé to dnes mají těžké. Dovolají-li se po půlhodině vzteklého čekání do podniku či instituce, na druhé straně se zpravidla ozve mladičký hlásek: jak vám mohu pomoci? Osobně počítám do deseti, abych neopáčila: Že budete mluvit česky! Slečna mi pak sdělí, že můj požadavek bude poptávat a popřeje mi – mějte hezký den.

Nebo obrat „je to o tom“ – rovněž do češtiny vnesený a již plně uhnízděný a přitom v ní působí tak negramotně, stejně jako rčení jít do něčeho, třeba do svíčkové. Nádhera. Není to nic nového, čeština se mrvila odjakživa, momentálně vede angličtina, ale dřív to byla němčina a pro dobrý tón francouzština. A po vítězném únoru přišly rusismy, taková trenýrovka, chozrasčot, to jsou panečku kousky.