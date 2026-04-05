Oslava zmrtvýchvstání Krista ve znamení boha války. Nejde jen o chybějící ropu

Thomas Kulidakis
Úhel pohledu   9:00
Druhý dubnový týden zjistíme, nakolik účinně se na cenách pohonných hmot projeví zastropování marží a snížení spotřební daně u nafty. Opatření může ovšem pomoci jen krátkodobě. Řeší pouhý následek, nikoliv původní příčinu.

Tanker Grand Ace6, původně vezoucí naftu do Evropy, nyní signalizuje jako finální destinaci Lomé v západoafrickém Togu (31. března 2026) | foto: https://www.marinetraffic.com/

Medicínskou metaforou jen symptom, nikoliv původce nemoci. Je dost dobře možné, že problémy teprve začaly a není nedůvodné se domnívat, že bude ještě mnohem hůře.

Skončí letos válka USA s Íránem?

celkem hlasů: 179

Samotné rozhodnutí české vlády nakonec uvítali i pumpaři. Česka asociace petrolejářského průmyslu a obchodu sdělila následující: „Pokud vláda dospěla k závěru, že v dané situaci je nezbytné přistoupit k regulatorním krokům, tak zvolený model považujeme za vhodný ze všech dostupných variant, zejména s ohledem na zachování funkčnosti trhu a dostupnosti pohonných hmot.“ Zástupci společnosti MOL promluvili o potřebě krátkodobosti: „Jsme přesvědčeni o tom, že přijatá opatření by měla být dočasná a směřovat k rychlému návratu ke stabilnímu a konkurenčnímu tržnímu prostředí.“

I stát má vyšší náklady

Z výše zmíněného plyne následující. Pokud se válka USA a státu Izrael proti Íránu rychle nevyřeší, bude hůř. Z hlediska ropy, pokud by jí byl nedostatek, rostla by nákupní cena. I při stanovení maximální marže a částečném snížení daňové zátěže by se tak mohla cena u pump stále zvyšovat. Vnější inflační nákladový šok následně zdraží úplně vše. Argumentovat, že ale stát kvůli vyšším cenám přece vydělává, tudíž by měl rozdat peníze občanům, je možné, ale dané tvrzení zapomíná, že i stát má zvýšené výdaje. V případě pohonných hmot musí financovat například automobily policie či záchranky.

Vláda bude denně oznamovat maximální ceny nafty i benzinu, sníží spotřební daň

Aby toho nebylo málo, v ohrožení jsou dodávky plynu, močoviny nutné pro hnojiva, helia pro polovodiče atp. V některých zemích už benzin a nafta dochází. Před následky pro Evropskou unii varují politici velkých ekonomických lídrů v čele s Německem, také Evropská komise, která nachystala doporučení pro snížení spotřeby kvůli možnému nedostatku zdrojů energie. Negativní zpráva jistě je, že už několik tankerů původně směřujících z USA na starý kontinent se kvůli přeplacení konkurencí otočilo a do Evropy nedorazilo.

V Evropě se také debatuje, zda bychom měli brát energie z východu, myšleno Ruské federace. Vyzval k tomu belgický předseda vlády, mluvil o tom norský ministr energetiky (z nečlenského Norska EU suroviny bere, ale nestačí). V našich podmínkách pro to horuje SPD, ostatní jsou proti. Shrňme to tak, že z hlediska ekonomického by další zdroj pro diverzifikaci byl logický, z politického je to však naprosto aktuálně neprůchozí. V debatě ale chybí ještě jedna úvaha – co kdyby se na východě rozhodli, že dodávat nebudou? Je důležité poctivě projít všechny intelektuální uličky.

Jak může (nejen) Andrej Babiš zlevnit pohonné hmoty? Řešením mohou být biopaliva

Pro vše výše zmíněné platí, že hrozby budou narůstat, pokud se bude dále válčit. Agresi USA a státu Izrael odmítly velké evropské státy (např. Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Velká Británie), přičemž některé neumožnily využít své základny. Proti jsou OSN i římský papež. Hrozba pro prosperitu samozřejmě jsou odvetné akce Íránu. Velikonoce jsou připomínkou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mělo by to být období naděje a radosti. Vše ale zastiňuje uctívaní boha války strašlivé a krvavé, jež zove se Mars.

Komentář

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

