Tibet bez kouzla. Třecí plochy s Čínou jsou už jinde

Hezky to ilustruje nedávná návštěva českého ministra zahraničí Jana Lipavského v Indii, setkal se tam i s Tibeťany v exilu včetně zástupců tibetské exilové vlády. Mluvčí čínského velvyslanectví v Praze to pak odsoudil a vyzval Česko, aby se vyvarovalo dalších výtržností a překážek v rozvoji čínsko-českých vztahů. Šlo o očekávané, ale zároveň docela mírné odsouzení z čínské strany. Navíc to nevzbudilo skoro žádnou diskusi ani na české politické scéně.