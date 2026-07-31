Právě tento paradox se rozhodla konečně napravit Poslanecká sněmovna. V červenci schválila rozumný návrh poslance SPD Radima Fialy, který vrací tiché víno mezi daňově uznatelné reklamní a propagační dary. Nyní bude novelu posuzovat Senát. Pokud ji schválí i prezident, začne být účinná od 1. ledna 2027.
Na první pohled jde o drobnou změnu zákona. Ve skutečnosti však připomíná jednu důležitou zásadu: právo nemá rozhodovat o tom, co je hodnotnější reklamní předmět. Má zajistit rovné podmínky.
Dosavadní stav byl obtížně obhajitelný. Stát fakticky říkal podnikatelům, že reklamní hrnek nebo golfový míček jsou z daňového hlediska přijatelnější než lahev vína od vinaře z Mikulova, Znojma či Velkých Bílovic. Ale stát není a nemá být povýšeným arbitrem dobrého vkusu. Nemá „poddaným“ podnikatelům určovat, který reklamní předmět je kulturně či morálně vhodnější.
Právo logické a předvídatelné
Nejde přitom o propagaci vína či alkoholu obecně. Jádro legislativního pudla tkví v tom, že právní předpisy musí být logické a předvídatelné. Právní stát (Rule of Law) nemá stát na osobních preferencích politiků ani úředníků, ale na principu rovnosti. Pokud existuje rozumný důvod pro daňové uznání reklamních předmětů, měl by platit pro všechny srovnatelné případy.
Novela navíc nepřináší vinařům žádnou mimořádnou výhodu. Pouze odstraňuje výjimku, která dlouhodobě působila nelogicky a diskriminačně. Daňové právo by mělo být co nejvíce neutrální a nemělo by podnikatele nutit pořizovat jiné reklamní předměty jen proto, že lépe odpovídají textu zákona.
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Často se domníváme, že kvalitu politiky (a zákonodárce) poznáme podle velkých rozhodnutí. Ale důležité jsou i zdánlivé maličkosti. Právě ty ukazují, zda zákony vznikají na základě jasných principů, nebo jako směs nahodilých zákazů a výjimek.
Jestliže tedy české právo dosud považovalo golfový míček za daňově vhodnější dar než poctivou lahev moravského vína, nebyl problém ve víně. Problém byl v pokřiveném zákoně. A právě takové paradoxy má dobrá legislativa odstraňovat. Tohle je proto legislativní krok správným směrem. Jen je nutno si položit otázku, proč k němu nedošlo již dříve? Třeba za minulé vlády, ve které seděli mj. lidovci, údajně velcí ochránci jihomoravských vinařů.